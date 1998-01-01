Новости

Мозамбик готовится отменить визы для россян

По мнению экспертов, это решение может привести к росту турпотока, особенно в рамках туров по нескольким африканским странам

Россия и африканское государство Мозамбик рассматривают взаимную отмену визового режима.

Как считают эксперты Российского союза туриндустрии, это может привести к росту турпотока, но вряд ли значительному, так как направление уступает другим популярным странам африканского континента, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

Соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор компании «АРТ-Тур» Дмитрий Арутюнов считает, что отмена визового режима – позитивная новость, теперь проще будет в рамках одной поездки в Африку посещать не только ЮАР, но и Мозамбик, Мадагаскар, Свазиленд.

«Турпоток однозначно будет расти, как и в целом по “Черной Африке” – она сейчас на взлете. К тому же, африканцы, в том числе на уровне государств, очень тепло относятся к России. Туристическая инфраструктура Мозамбика развивается, страна предлагает пляжный отдых на острове Базаруто в Индийском океане.

Столица страны Мапуту – очень атмосферный город, есть национальные парки с буйволами и другими африканскими животными. При этом на сафари, как и на прекрасных пляжах Мозамбика, вы не окажетесь в толпе туристов.

Сейчас в Мозамбик мы отправляем 5-10 туристов-индивидуалов в месяц», – заметил эксперт.

Руководитель PR-отдела компании ITM group Андрей Подколзин также сообщил, что спрос на Мозамбик как самостоятельное туристическое направление ограничен и турпоток туда низкий по сравнению с другими популярными африканскими странами.

«Речь о единичных запросах, которые преимущественно ограничиваются только консультациями.

Однако в последние годы видим небольшой рост количества запросов на Мозамбик, особенно среди тех, кто ищет уникальные природные и культурные впечатления, а этого Восточной Африке не занимать», – пояснил он.

Туроператор включает Мозамбик в комбинированные туры с ЮАР, Ботсваной, Замбией, а также в программу экспедиционных круизов по Индийскому океану. Чаще всего предлагается пляжный отдых на острове Базаруто, который славится красивыми пляжами с белым песком и кристально чистой водой.

По словам аналитика PR-службы «Русского Экспресса» Елизаветы Тимошенко, Мозамбик относится к дорогим пляжным направлениям, спрос незначительный. «Бывают единичные запросы, людей отправляем. Но там только англоговорящие гиды, логистика для экскурсионных туров сложная: рейсы до пляжного курорта Виланкулос недалеко от Базаруто – минимум с двумя пересадками.

В некоторых частях страны небезопасно, только на курортах можно чувствовать себя в полной безопасности, поэтому предполагаемое снижение стоимости поездки на сумму платной визы неактуально для туристов, то есть не приведет к

увеличению турпотока», – подчеркнула она.

По данным ITM group, для въезда в Мозамбик обязательных прививок не требуется, но рекомендуется следить за актуальной информацией от посольств и туроператоров, чтобы убедиться в отсутствии в стране вспышек какого-либо заболевания.

Многие туроператоры настоятельно рекомендуют туристам перед поездкой вглубь страны сделать прививки от столбняка, брюшного тифа, гепатитов А и В, а также проводить профилактику от малярии с помощью противомалярийных препаратов.

С мая 2023 года для россиян действует облегченный визовый режим при въезде в Мозамбик, визу выдают на 30 дней по прилете и стоит она €10.

/TOURBUS.RU

Фото: Printerest.com, открытая лицензия