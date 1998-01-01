Новости Михаил Мишустин: «Все обязательства по господдержке туротрасли будут выполнены» Третья стратегическая сессия по развитию туризма в России прошла вчера в столице

Третья стратегическая сессия по развитию туризма в России посвященная оценке достигнутых результатов, анализу текущих вызовов и утверждению планов по достижению национальных целей в сфере туризма, прошла вчера в столице. Государство выполнит в полном объеме все взятые на себя обязательства по инструментам поддержки развития туристической отрасли, сообщил в ходе сессии глава правительства РФ Михаил Мишустин, - сообщает портал Правительства РФ. "В прошлом году общий объем инвестиций в отрасль достиг 1 трлн 100 млрд рублей, но это примерно трехкратный рост к уровню четырехлетней давности, когда только стартовали наши инициативы. Благодаря этому удалось существенно расширить количество мест размещения. Всего за это время было введено около 55 тыс. новых номеров для гостей в самых разных уголках нашей страны. Подчеркну, все взятые на себя обязательства по инструментам поддержки государство исполняет в полном объеме", - сказал он . Г-н Мишустин добавил, что очень важно, чтобы и частный бизнес продолжал выполнять свои обещания и планы. "На развитие индустрии в течение следующих пяти лет планируем направить суммарно около 400 млрд рублей. За предыдущий аналогичный период, напомню, уже было выделено из федерального бюджета порядка четверти триллиона рублей", - сообщил также глава правительства.

Как отметил г-н Мишустин, по итогам прошлого года доля туриндустрии в ВВП составила чуть менее 3%, а к 2030 году ее необходимо увеличить до 5%.

"Чтобы достичь указанного ориентира надо усилить работу, где требуется предусмотреть подходы, продумать дополнительные эффективные решения", - пояснил он.



Премьер-министр РФ напомнил, что все меры поддержки туротрасли включены в нацпроект, реализация которого началась в 2021 году.

"Мы помогаем регионам формировать новые точки притяжения. Создаем инфраструктуру для крупных туристических кластеров. Способствуем и возведению модульных гостиниц. Запустили масштабные проекты круглодичных курортов на прибрежных территориях Черного, Каспийского, Балтийского морей, Приморья, также рядом с озером Байкал. В дальнейшем ежегодно там смогут отдыхать до 10 млн человек", - уточнил он.



Г-н Мишустин добавил, что для поддержания предпринимательской активности в туризме субсидируются кредиты на строительство гостиниц, парков, горнолыжных курортов, аквапарков.

"Только по этой программе размер привлеченных средств за шесть лет может составить порядка 2 трлн рублей", - отметил он. "Мы видим устойчивую положительную динамику по туристическому потоку, причем не только по внутреннему, но, что очень важно, и по въездному. В целом в прошлом году было совершено уже свыше 90 миллионов поездок и за восемь месяцев текущего года рост составил почти 5,5%. В ближайшее время он может набрать более значимый темп - Россия в качестве ответного шага готовится вести безвизовый режим для граждан Китая", - заключил премьер-министр.

