08 октября
Михаил Мишустин: «Все обязательства по господдержке туротрасли будут выполнены»
Третья стратегическая сессия по развитию туризма в России прошла вчера в столице
Третья стратегическая сессия по развитию туризма в России посвященная оценке достигнутых результатов, анализу текущих вызовов и утверждению планов по достижению национальных целей в сфере туризма, прошла вчера в столице.
Государство выполнит в полном объеме все взятые на себя обязательства по инструментам поддержки развития туристической отрасли, сообщил в ходе сессии глава правительства РФ Михаил Мишустин, - сообщает портал Правительства РФ.
"В прошлом году общий объем инвестиций в отрасль достиг 1 трлн 100 млрд рублей, но это примерно трехкратный рост к уровню четырехлетней давности, когда только стартовали наши инициативы. Благодаря этому удалось существенно расширить количество мест размещения. Всего за это время было введено около 55 тыс. новых номеров для гостей в самых разных уголках нашей страны.
Подчеркну, все взятые на себя обязательства по инструментам поддержки государство исполняет в полном объеме", - сказал он .
Г-н Мишустин добавил, что очень важно, чтобы и частный бизнес продолжал выполнять свои обещания и планы.
"На развитие индустрии в течение следующих пяти лет планируем направить суммарно около 400 млрд рублей. За предыдущий аналогичный период, напомню, уже было выделено из федерального бюджета порядка четверти триллиона рублей", - сообщил также глава правительства.
Запустили масштабные проекты круглодичных курортов на прибрежных территориях Черного, Каспийского, Балтийского морей, Приморья, также рядом с озером Байкал. В дальнейшем ежегодно там смогут отдыхать до 10 млн человек", - уточнил он.
"Мы видим устойчивую положительную динамику по туристическому потоку, причем не только по внутреннему, но, что очень важно, и по въездному. В целом в прошлом году было совершено уже свыше 90 миллионов поездок и за восемь месяцев текущего года рост составил почти 5,5%.
В ближайшее время он может набрать более значимый темп - Россия в качестве ответного шага готовится вести безвизовый режим для граждан Китая", - заключил премьер-министр.
Фото выступления на сессии: Пресс-служба правительства РФ
