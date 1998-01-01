Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
08 октября
Михаил Мишустин: «Все обязательства по господдержке туротрасли будут выполнены»

Третья стратегическая сессия по развитию туризма в России прошла вчера в столице


 

Третья стратегическая сессия по развитию туризма в России посвященная оценке достигнутых результатов, анализу текущих вызовов и утверждению планов по достижению национальных целей в сфере туризма, прошла вчера в столице.

Государство выполнит в полном объеме все взятые на себя обязательства по инструментам поддержки развития туристической отрасли, сообщил в ходе сессии глава правительства РФ Михаил Мишустин, - сообщает портал Правительства РФ. 

 

"В прошлом году общий объем инвестиций в отрасль достиг 1 трлн 100 млрд рублей, но это примерно трехкратный рост к уровню четырехлетней давности, когда только стартовали наши инициативы. Благодаря этому удалось существенно расширить количество мест размещения. Всего за это время было введено около 55 тыс. новых номеров для гостей в самых разных уголках нашей страны.

Подчеркну, все взятые на себя обязательства по инструментам поддержки государство исполняет в полном объеме", - сказал он .

 

Г-н Мишустин добавил, что очень важно, чтобы и частный бизнес продолжал выполнять свои обещания и планы.

"На развитие индустрии в течение следующих пяти лет планируем направить суммарно около 400 млрд рублей. За предыдущий аналогичный период, напомню, уже было выделено из федерального бюджета порядка четверти триллиона рублей", - сообщил также глава правительства.


Как отметил г-н Мишустин, по итогам прошлого года доля туриндустрии в ВВП составила чуть менее 3%, а к 2030 году ее необходимо увеличить до 5%.
"Чтобы достичь указанного ориентира надо усилить работу, где требуется предусмотреть подходы, продумать дополнительные эффективные решения", - пояснил он.

Премьер-министр РФ напомнил, что все меры поддержки туротрасли включены в нацпроект, реализация которого началась в 2021 году.
"Мы помогаем регионам формировать новые точки притяжения. Создаем инфраструктуру для крупных туристических кластеров. Способствуем и возведению модульных гостиниц.

Запустили масштабные проекты круглодичных курортов на прибрежных территориях Черного, Каспийского, Балтийского морей, Приморья, также рядом с озером Байкал. В дальнейшем ежегодно там смогут отдыхать до 10 млн человек", - уточнил он.

Г-н Мишустин добавил, что для поддержания предпринимательской активности в туризме субсидируются кредиты на строительство гостиниц, парков, горнолыжных курортов, аквапарков.
"Только по этой программе размер привлеченных средств за шесть лет может составить порядка 2 трлн рублей", - отметил он.

 

"Мы видим устойчивую положительную динамику по туристическому потоку, причем не только по внутреннему, но, что очень важно, и по въездному. В целом в прошлом году было совершено уже свыше 90 миллионов поездок и за восемь месяцев текущего года рост составил почти 5,5%.

В ближайшее время он может набрать более значимый темп - Россия в качестве ответного шага готовится вести безвизовый режим для граждан Китая", - заключил премьер-министр.
/TOURBUS.RU

 

Фото выступления на сессии: Пресс-служба правительства РФ

 


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 