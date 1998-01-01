Главная
07 октября
Ресурс «Авито. Путешествия» назвал регионы, где в этом году россияне «продлевали лето»

Аналитики подвели итоги «бархатного» сезона на рынке краткосрочной туристической аренды жилья


Picture background

 

Технологическая платформа «Авито Путешествия» подвела итоги сентября 2025 года на рынке краткосрочной аренды жилья.

В прошедшем месяце россияне чаще всего бронировали посуточные квартиры в Краснодарском крае (доля: 13%), Московской (10%) и Ленинградской областях (9%), Татарстане (5%) и Калининградской области (4%). 

 

Предложение посуточных квартир год к году выросло на 23%. Среди самых популярных регионов сильнее всего по сравнению с сентябрем 2025 года выбор увеличился в Калининградской и Волгоградской областях (+34% в каждом), Нижегородской (+33%), Московской (+31%), Свердловской (+30%) и Самарской областях (+29%). Положительная динамика отмечалась во всех топ-15 регионах.

 

Среди них дешевле всего снять квартиру на сутки в отчетном месяце стоило в Тюменской (2800 рублей), Самарской и Воронежской областях (по 3000 рублей), Новосибирской области (3100 рублей), Воронежской и Ростовской областях, а также в Дагестане (3200 рублей).

 

В сегменте посуточной аренды загородного жилья самыми популярными направлениями сентября 2025 года стали Краснодарский край и Карелия (по 14% от всех бронирований), Московская область и Республика Алтай (по 5%), Ленинградская область и Дагестан (по 4%).

 

Чтобы продлить лето, в целом россияне забронировали на 22% загородных объектов больше, чем в том же месяце прошлого года. Самая заметная динамика среди топ-15 регионов по популярности отмечалась в Республике Алтай (в 2 раза больше бронирований), Ростовской области (+51%), Дагестане (+43%), Калининградской области (+28%), Ставропольском (+27%) и Краснодарском краях (+21%).

 

Предложение загородных объектов год к году в целом по стране выросло на 29%. В Московской области выбор увеличился на 47%, в Адыгее — на 46%, в Ставропольском крае — на 44%, в Ленинградской области и Карачаево-Черкесии — на 42% в каждом. Подробнее — в таблице 2.

 

Самые доступные цены среди топ-15 регионов по популярности в сентябре 2025 года были отмечены в Бурятии (4900 рублей в сутки в среднем), Дагестане (6000 рублей), Ставропольском крае (6400 рублей), Республике Алтай (6600 рублей), Краснодарском крае (7400 рублей) и Ростовской области (7600 рублей).

 

Наиболее активными путешественниками в сентябре 2025 года стали жители Москвы и Подмосковья с долей 16% от всех забронировавших жилье туристов, Санкт-Петербурга и Ленинградской области (8%), Краснодарского края (4%), Ростовской и Свердловской областей (по 3%).

/TOURBUS.RU

 


