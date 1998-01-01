Новости

Глава Росавиации озвучил возможный пессимистичный сценарий развития авиаотрасли

Согласно этому сценарию, к 2030 году Россия потеряет около 300 самолетов и 200 вертолетов

Росавиация ожидает до 2030 года по пессимистичному прогнозу выбытия более 300 самолетов и 200 вертолетов из парка авиакомпаний РФ, сообщил сегодня глава ведомства Дмитрий Ядров на заседании комитета по экономической политике Совета Федерации, которого цитирует «Интерфакс».

"По пессимистичному прогнозу до 2030 года мы совместно с авиакомпаниями насчитываем выбытие порядка 339 самолетов: это 230 отечественных, в том числе которым 40-50-60 лет, и 109 иностранных", - сказал он.

Г-н Ядров добавил, что также планируется выбытие 200 вертолетов: 190 отечественных и 10 иностранных.

Сейчас, по словам главы ведомства, парк 76 авиакомпаний РФ, выполняющих 99% полетов, составляет 1135 воздушных судов, при этом фактически эксплуатируются 1088 машин.

Как уточнил г-н дров, на текущий момент средний возраст парка гражданских судов ведущих 15 российских авиакомпаний составляет порядка 14 лет. "Этот уровень значительно ниже по отношению к многим европейским, в том числе и американским авиакомпаниям", - отметил он

Как сообщает в свою очерель портал «Вместе.РФ», он добавил, что в этом году в гражданской авиации внедрена новая программа безопасности. Экипажи самолетов обучают противодействию террористическим угрозам и авиадебоширам. Реформируются и специальные силы по защите пассажиров, создаётся единая информационная система для взаимодействия различных воздушных служб.

«В целом работа отрасли по обеспечению безопасности полетов продолжается вестись в условиях, в первую очередь, жесточайших санкций. В том числе и запрета на поставку российским авиакомпаниям новых воздушных судов и запасных частей.

Вместе с тем, несмотря на все эти ограничения, наши центры по техническому обслуживанию и ремонту авиакомпаний продолжают в целом исправно поддерживать парк воздушных судов с точки зрения поддержания летной годности», — сообщил г-н Ядров.

/TOURBUS.RU

Фото: Пресс-служба а/к "Аэрофлот"