Гражданам России для оформления визы на Кипр теперь нужно сдавать биометрические данные, подача документов дистанционно невозможна, сообщает Ассоциация туроператоров России. "Новое требование делает обязательным личное присутствие заявителя при подаче документов. От сдачи отпечатков пальцев освобождены дети до 12 лет. Таким образом, дистанционная подача пакета документов через туроператоров и турагентов больше невозможна. Обновленные визовые процедуры уже вступили в силу во всех консульствах Кипра на территории РФ – в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге", - говорится в сообщении со ссылкой на посольство Кипра в Москве.



Как отметили в ассоциации, введение требований о сдаче обязательной биометрии для получения кипрской визы связано с запуском в октябре системы EES в Евросоюзе и процессом вступления Кипра в Шенгенскую зону. с 12 октября в ЕС вводится новая Система въезда/выезда (Entry/Exit System, EES), которая будет автоматически регистрировать каждого гражданина страны, не входящей в Евросоюз, при пересечении внешних границ Шенгенской зоны, фиксируя точное время и место въезда или выезда. При первом пересечении границы ЕС граждане будут обязаны предоставить отпечатки пальцев и биометрические данные лица. Во-вторых, Кипр готовится к вхождению в Шенгенскую зону, что потребует от властей страны как усиления контроля за въездом иностранных граждан, так и приведения процедуры выдачи виз в соответствие с общими шенгенскими требованиями. Получение визы на Кипр в России сейчас возможно только в консульствах.

Заявления на национальную кипрскую визу должны подаваться не позднее чем за 15 календарных дней до поездки. Период обработки составляет до 45 календарных дней. В пакете документов должны быть авиабилеты или их оплаченная бронь в обе стороны, подтверждение наличия места проживания, подтверждение наличия денежных средств. Заявителям рекомендуется не предоставлять страховые полисы от компаний, находящихся под санкциями ЕС.



Консульский сбор при оформлении краткосрочной визы категории С составляет 90 евро, для детей от 6 до 11 лет включительно – 45 евро.



По данным официальной статистики, за первые 8 месяцев 2025 года на Кипре зарегистрировали 40,2 тыс. прибытий из России. Это на 31,8% больше, чем за тот же период 2024 года,. /TOURBUS.RU

