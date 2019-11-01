|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
07 октября
Для оформления визы на Кипр теперь нужно сдавать биометрию
Дистанционная подача документов на кипрскую визу через турагентов больше невозможна
Гражданам России для оформления визы на Кипр теперь нужно сдавать биометрические данные, подача документов дистанционно невозможна, сообщает Ассоциация туроператоров России.
"Новое требование делает обязательным личное присутствие заявителя при подаче документов. От сдачи отпечатков пальцев освобождены дети до 12 лет. Таким образом, дистанционная подача пакета документов через туроператоров и турагентов больше невозможна.
Обновленные визовые процедуры уже вступили в силу во всех консульствах Кипра на территории РФ – в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге", - говорится в сообщении со ссылкой на посольство Кипра в Москве.
с 12 октября в ЕС вводится новая Система въезда/выезда (Entry/Exit System, EES), которая будет автоматически регистрировать каждого гражданина страны, не входящей в Евросоюз, при пересечении внешних границ Шенгенской зоны, фиксируя точное время и место въезда или выезда. При первом пересечении границы ЕС граждане будут обязаны предоставить отпечатки пальцев и биометрические данные лица.
Во-вторых, Кипр готовится к вхождению в Шенгенскую зону, что потребует от властей страны как усиления контроля за въездом иностранных граждан, так и приведения процедуры выдачи виз в соответствие с общими шенгенскими требованиями.
Получение визы на Кипр в России сейчас возможно только в консульствах.
В пакете документов должны быть авиабилеты или их оплаченная бронь в обе стороны, подтверждение наличия места проживания, подтверждение наличия денежных средств. Заявителям рекомендуется не предоставлять страховые полисы от компаний, находящихся под санкциями ЕС.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72