|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
07 октября
Cпрос на морские круизы снова растет
В этом году в зарубежные круизы отправится около 140 тысяч российских туристов
В России, несмотря на усложнение логистики и рост транспортных расходов, растет спрос на морские круизы за рубежом. В 2025 году, по прогнозу экспертов Российского союза туриндустрии, в них отправятся 140 тыс. туристов – на 40% больше, чем в допандемийном 2019 году.
Рейтинг самых популярных направлений за прошедшие шесть лет постоянно менялся: в 2019 году безоговорочно лидировали круизы по Средиземному морю, в 2023 – по Персидскому заливу, в 2024 россияне заинтересовались маршрутами по Юго-Восточной Азии, а в 2025 стали возвращаться на лайнеры в Средиземноморье, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.
«Пару лет назад в продажах нашей компании лидировали круизы по Персидскому заливу благодаря отсутствию виз и хорошему авиасообщению, а Азия была на втором месте. С середины 2024 года начался настоящий бум на маршруты по Юго-Восточной Азии. Они проходят круглый год и пользуются все возрастающим спросом. Например, круизы из Шанхая в Японию и Южную Корею. Они уже были безвизовыми для круизных туристов плюс здесь традиционно большой объем перевозки, а сейчас, после отмены виз Китаем, получат дополнительный стимул», – рассказал генеральный директор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский.
По словам г-на Михайловского, в «Инфофлоте» на круглогодичные круизы по ЮВА приходится половина всех продаж, остальное – Персидский залив, востребованный, прежде всего, осенью и зимой, а также Восточное Средиземноморье с выходом из Стамбула – на лайнерах итальянской MSC Cruises, греческой Celestyal Cruises, и саудовской Aroya.
В октябре 2026 года новые маршруты по Средиземноморью на лайнере Astoria Grande запускает компания «Аквилон». В том числе запланированы рейсы в Италию, на Мальту и в Грецию. В 2022 году на Astoria Grande были запущены круизы из Сочи в Турцию, это пока единственный лайнер, совершающий круизы из России за рубеж.
«Западная Европа с классическими и когда-то очень популярными маршрутами из Барселоны – на втором плане, так как туда сложно лететь плюс визы», – уточнил эксперт.
Директор департамента маркетинга туроператора «ЛаВояж – круизы&путешествия» Татьяна Коршунова сообщила, что компания предлагает маршруты 24 круизных компаний, но самым большим спросом пользуются именно безвизовые направления и даты маршрутов с русскими группами, а также направления с удобной для россиян логистикой – с прямыми перелетами или с комфортными стыковками.
В компании CruClub в лидерах продаж Азия, Персидский залив зимой, безвизовые средиземноморские маршруты и Восточное Средиземноморье, а также Австралия и Новая Зеландия, ЮАР и Южная Америка.
По данным генерального представителя MSC Cruises компании PAC Group, в топ-3 по спросу у российских туристов входят Средиземное море с долей 44%, Персидский залив – 37%, Азия – 9%. Причем, именно Средиземное море, по словам генерального директора PAC Group Ильи Иткина, выступает драйвером спроса, интерес к нему растет в течение последних двух лет. При этом спрос на Азию за год вырос в 9 раз.
Всего, по предварительным оценкам экспертов, в 2025 году в зарубежные
круизы отправится порядка 140 тыс. россиян. Это больше, чем до пандемии – тогда, по статистике, ежегодно в зарубежные круизы отправлялось 100 тыс. россиян.
/TOURBUS.RU
Иллюстрация: Лицензия freepic.com
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72