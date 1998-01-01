Новости Cпрос на морские круизы снова растет В этом году в зарубежные круизы отправится около 140 тысяч российских туристов

В России, несмотря на усложнение логистики и рост транспортных расходов, растет спрос на морские круизы за рубежом. В 2025 году, по прогнозу экспертов Российского союза туриндустрии, в них отправятся 140 тыс. туристов – на 40% больше, чем в допандемийном 2019 году. Рейтинг самых популярных направлений за прошедшие шесть лет постоянно менялся: в 2019 году безоговорочно лидировали круизы по Средиземному морю, в 2023 – по Персидскому заливу, в 2024 россияне заинтересовались маршрутами по Юго-Восточной Азии, а в 2025 стали возвращаться на лайнеры в Средиземноморье, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ. «Пару лет назад в продажах нашей компании лидировали круизы по Персидскому заливу благодаря отсутствию виз и хорошему авиасообщению, а Азия была на втором месте. С середины 2024 года начался настоящий бум на маршруты по Юго-Восточной Азии. Они проходят круглый год и пользуются все возрастающим спросом. Например, круизы из Шанхая в Японию и Южную Корею. Они уже были безвизовыми для круизных туристов плюс здесь традиционно большой объем перевозки, а сейчас, после отмены виз Китаем, получат дополнительный стимул», – рассказал генеральный директор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский. По словам г-на Михайловского, в «Инфофлоте» на круглогодичные круизы по ЮВА приходится половина всех продаж, остальное – Персидский залив, востребованный, прежде всего, осенью и зимой, а также Восточное Средиземноморье с выходом из Стамбула – на лайнерах итальянской MSC Cruises, греческой Celestyal Cruises, и саудовской Aroya. В октябре 2026 года новые маршруты по Средиземноморью на лайнере Astoria Grande запускает компания «Аквилон». В том числе запланированы рейсы в Италию, на Мальту и в Грецию. В 2022 году на Astoria Grande были запущены круизы из Сочи в Турцию, это пока единственный лайнер, совершающий круизы из России за рубеж. «Западная Европа с классическими и когда-то очень популярными маршрутами из Барселоны – на втором плане, так как туда сложно лететь плюс визы», – уточнил эксперт. Директор департамента маркетинга туроператора «ЛаВояж – круизы&путешествия» Татьяна Коршунова сообщила, что компания предлагает маршруты 24 круизных компаний, но самым большим спросом пользуются именно безвизовые направления и даты маршрутов с русскими группами, а также направления с удобной для россиян логистикой – с прямыми перелетами или с комфортными стыковками. В компании CruClub в лидерах продаж Азия, Персидский залив зимой, безвизовые средиземноморские маршруты и Восточное Средиземноморье, а также Австралия и Новая Зеландия, ЮАР и Южная Америка. По данным генерального представителя MSC Cruises компании PAC Group, в топ-3 по спросу у российских туристов входят Средиземное море с долей 44%, Персидский залив – 37%, Азия – 9%. Причем, именно Средиземное море, по словам генерального директора PAC Group Ильи Иткина, выступает драйвером спроса, интерес к нему растет в течение последних двух лет. При этом спрос на Азию за год вырос в 9 раз. Всего, по предварительным оценкам экспертов, в 2025 году в зарубежные круизы отправится порядка 140 тыс. россиян. Это больше, чем до пандемии – тогда, по статистике, ежегодно в зарубежные круизы отправлялось 100 тыс. россиян. /TOURBUS.RU Иллюстрация: Лицензия freepic.com

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 По тексту:



Подписка