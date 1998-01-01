Авиакомпания Conviasa 31 октября полетит на Варадеро и в Каракас из Петербурга

Новые рейсы будут выполняться два раза в месяц на лайнере Airbus A340-600

Венесуэльская авиакомпания Conviasa 31 октября выполнит первый рейс по маршруту Каракас - Варадеро (Куба) - Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы (ВВСС, оператор аэропорта "Пулково").

"Со 2 ноября Conviasa запускает регулярные пассажирские рейсы между Петербургом, Варадеро (Куба) и Каракасом", - говорится в сообщении.

Первый самолет вылетит из Каракаса 31 октября в 22:30 по местному времени и приземлится в Санкт-Петербурге в 18:30 (тоже по местному времени) 1 ноября. Продолжительность полета – 13 часов.

Рейсы будут выполняться с частотой один раз в две недели на самолете Airbus A340-600.

«Рейсы на Кубу появятся снова, а вот рейсов в Венесуэлу из Пулково не было никогда», – рассказала ранее директор по авиационной коммерции компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» Асият Халваши.

Билетов в продаже пока нет. В «Пулково» говорят, что их можно купить через представительство Conviasa в РФ, - сообщает АТОР..

В представительстве сказали, что продажа откроется в ближайшее время.

Сейчас авиакомпания Conviasa выполняет с посадкой в Москве рейсы Каракас – Гуанчжоу – Каракас.

На Кубу летают авиакомпании «Россия» и Nordwind, но также только из столицы.

По информации АТОР, туры на этих рейсах будут организовывать туроператоры «Интурист» и Anex. Цены пока в процессе формирования.

В «Интуристе сообщили, что на данный момент ведется работа по расчету стоимости и выставлению пакетных туров в продажу.

Кроме этого в” Пулково” ожидается увеличение частотности рейсов во Вьетнам.

Сейчас на курорт Нячанг с регулярностью до двух раз в месяц летают чартерные рейсы авиакомпании Ikar.

Планируется также расширение полетных программ на Ближний Восток.

«Дополнительно к этому, на данный момент мы ведем переговоры с перевозчиками Ближнего Востока: из Саудовской Аравии, Иордании, Омана, а также из Марокко о выполнении рейсов в Санкт-Петербург», – добавила Асият Халваши.

