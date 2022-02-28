Новости Эксперты: Массовых жалоб на запрет выезда из-за дефектов в загранпаспортах нет При этом туроператоры просят клиентов очень внимательно относиться к своим документам

В последнее время ряд СМИ сообщил о том, что «десятки россиян остались без отдыха на заграничных курортах из-за наползания текста в загранпаспортах».

Между тем, туроператоры не получают массовых жалоб от туристов на проблемы при выезде за рубеж с дефектными загранпаспортами, сообщает сегодня "Интерфакс" сл ссылкой на в Российский союз туриндустрии. "Туроператоры не фиксировали массовых потоков жалоб от клиентов на проблемы с дефектными загранпаспортами при выезде за рубеж. Если такие запреты и были, то они носят единичный характер, не десятки, точно не сотни. Рекомендуем проверять паспорт при получении в МВД, в случае если есть замечания – требовать замену", - рассказали в пресс-службе РСТ.



По словам эксперта РСТ, гендиректора туркомпании VCP Travel Михаила Абасова, любые дефекты загранпаспорта могут стать причиной отказа во въезде в другую страну.

"Документ признается недействительным при наличии физических повреждений: разрывов страниц, потертостей, повреждений защитных элементов, технических дефектов: нечитаемости машиночитаемой зоны, наложения текста, деформации печати, а также при формальных основаниях: истечении срока действия, изменении данных владельца, утере", - уточнил он.



Эксперт подчеркнул, что особенно опасны технические дефекты, так как они могут привести к проблемам не только на границе, но и при заселении в отели, где используется автоматическое считывание данных.

"Правовые последствия недействительности паспорта включают запрет на выезд за границу, отказ в предоставлении консульских услуг и проблемы с въездом в другие страны", - сказал Абасов.



От также отметил, что проблема дефектных паспортов становится особенно актуальной в высокий сезон, когда туристы рискуют потерять не только время, но и деньги за оплаченные туры.

Г-н Абасов рекомендует туристам тщательно проверять паспорта перед поездкой, и при обнаружении дефектов немедленно обратиться в МВД.



Ситуация с запретом на выезд в связи с ошибками в загранпаспортах туристов существенно улучшилась, а некоторые россияне выиграли иски против выдавших документ органов власти, сообщил в свою очередь в пятницу вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Эксперт считает, что активное освещение проблемы в СМИ повлияло на ее решение.

"Конечно, на пике все туристы “ринулись” проверять свои паспорта, так как СМИ активно освещали проблему. МВД здесь тоже выступило с инициативой бесплатной замены паспортов с техническими ошибками, и многие туристы могли поменять свои паспорта вне рамок общей очереди выдачи загранпаспортов. Сказать, что больше не было таких случаев? Нет, они есть, потому что в голове у путешественников действует принцип, что если я по этому паспорту уже выезжал, то проблем дальше не будет. Нет, на самом деле, надо помнить, что каждое пересечение границы – это как в первый раз. И для вас должно быть так, и для сотрудника погранконтроля, он будет проверять и изучать", - подчеркнул г-н Мурадян.

/TOURBUS.RU Фото: imagevisit.com/russianpassport

