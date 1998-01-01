Новости Георгий Мохов: «Фотовымогателям» поставят заслон Согласно вступающему в силу в январе закону, станет сложнее предъявлять иски к турфирмам и СМИ за якобы незаконное использование фотоматериалов

В январе 2026 года вступит в силу закон, который позволит эффективнее защищаться от компаний, выстроивших свой бизнес на исках к турфирмам и средствам массовой информации в связи с использованием ими фото- и видеоматериалов из свободного доступа без авторских прав, - сообщает сегодня пресс-службаРСТ. Как отмечают в РСТ, многие турфирмы, как и представители других бизнесов, а также СМИ в последние годы получают претензии по поводу используемых на их сайтах фотографий, видео или текста. Компании берут анонимно опубликованные в свободном доступе фотографии, однако через какое-то время объявляется представитель автора с иском, в сотни раз превышающим возможный ущерб. Деятельность юристов, подающих иски от имени фотографов на компании, разместившие такие фотографии, превратилась фактически в отдельный бизнес. Новый закон, принятый Госдумой 7 июля 2025 года, направлен на снижение злоупотреблений правом в подобных спорах. Он внес изменения, конкретизирующие порядок взыскания и способы расчета компенсации за нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. «Закон «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» вводит ряд корректирующих положений. Они помогут более аргументированно защищать права, в том числе турфирм, при взыскании компенсаций за нарушение интеллектуальных прав», – рассказал вице-президент РСТ, генеральный директор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов. По его словам, к числу важных изменений следует отнести новый пункт 3 статьи 1265 ГК РФ, определяющий характер нарушения, когда используются произведения, например, фотографии без указания имени автора. Если есть ссылка на источник заимствования и не указывается имя автора, это будет рассматриваться как нарушение не исключительного права, а таких личных неимущественных прав, как право авторства и право на имя. «В этом случае ответственность нарушителя определяется пунктом 1 статьи 1251 ГК РФ: достаточно будет указать под фото имя автора и компенсировать ему моральный вред. Компенсации же морального вреда, как правило, ограничиваются небольшими суммами», – пояснил юрист. Кроме того, закон допускает снижение предусмотренного размера компенсации за нарушение исключительного права при наличии одного из условий – если нарушитель не знал и не должен был знать, что он допускает нарушение исключительного права или совершил его впервые. «Еще одно важное изменение касается случаев, когда нарушитель использовал одно фото несколько раз. Раньше это позволяло истцам многократно умножать сумму требований, многие иски калькулировались именно исходя из количества повторов. Теперь общий размер компенсации будет определяться судом в установленных пределах, а не путем простого суммирования компенсаций за каждый отдельный объект», – заметил г-н Мохов. По словам эксперта, новая норма положительно повлияет на судебную практику. «Сейчас случаев использования фотографий очень много, это распространенная в турбизнесе практика, и фото-тролли пользуются этим, поставив дело на поток и вынуждая турфирмы выплачивать им компенсации в размере сотен тысяч рублей. Если размер компенсации уменьшится, это снизит и интерес аферистов к таким искам», – пояснил он. Тем не менее, как заметил эксперт, проблема вымогателей остается. «Желающих заработать на контрафактном использовании фотографий стало даже больше, они клонируются. Однако накоплен и опыт борьбы с ними. В нашей компании, например, уже сложилась практика защиты с понижением суммы требований, по 500 тыс. рублей с турфирм уже не взыскивают. Сами аферисты постепенно теряют интерес к фототроллингу, переключаются на другие направления, например, использование товарного знака. Кроме того, с 2024 года сильно вырос размер судебных пошлин для арбитражных исков – они напрямую теперь зависят от размера требований. Если раньше фото-тролли легко выставляли миллионные иски, то теперь им за это придётся заплатить значительную пошлину», – заключил Георгий Мохов.

Фото: Freepic, лицензия

