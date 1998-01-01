|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
06 октября
«Яндекс Путешествия» назвали самые выгодные направления для отдыха в России в новогодние праздники
Cреди самых выгодных направлений — Новгородская, Воронежская и Свердловская области
«Яндекс Путешествия» проанализировали бронирования в российских отелях и апартаментах и назвали направления для наиболее выгодного отдыха компанией в период новогодних праздников.
Путешественники стали чаще планировать поездки на новогодние праздники компанией – тремя и более взрослыми.
Количество бронирований отелей и апартаментов в новогодние даты для такого вида отдыха увеличилось в 2 раза по сравнению с прошлым годом.
В этом году для россиян, которые путешествуют компаниями, снизилась цена на отели и апартаменты в ряде регионов, популярных для зимнего отдыха.
Самым выгодным для новогоднего отдыха компанией регионом оказалась Новгородская область – здесь средняя цена за ночь снизилась на 22% по сравнению с прошлым годом. Также в первой тройке Воронежская (снижение на 15%) и Свердловская области (снижение на 14,6%).
Топ-10 регионов для выгодного отдыха компанией в новогодние праздники:
Новгородская область: -22% (изменение средней цены за ночь для отдыха компанией в сравнении с прошлым годом) / 13 520 руб. за ночь / +73% бронирований по сравнению с прошлым годом
Воронежская область: -15% / 14 000 руб. / +45%
Свердловская область: -14,6% / 8 880 руб. / +36%
Владимирская область: -14,5% / 17 760 руб. / +93%
Республика Дагестан: -14,4% / 5 847 руб. / +9%
Костромская область: - 12% / 9 820 руб. / рост в 2 раза
Псковская область: -11% / 12 420 руб. / +67%
Тверская область: -8% / 12 620 руб. / +25%
Республика Алтай: -7% / 17 550 руб./ рост в 2,8 раза
Калининградская область: -4% / 10 040 руб. / рост в 2,4 раза
Данные бронирований отелей и апартаментов с 2023 года показывают, что в среднем россияне, которые путешествуют компанией, бронируют жилье в новогодние праздники заранее – обычно за три месяца до поездки.
При этом наиболее выгодные цены на отели и апартаменты для новогодних путешествий компаниями в первой половине октября, первой неделе ноября и непосредственно перед новогодними праздниками.
В эти периоды цена за ночь снижается в среднем на 20-30%.
/TOURBUS.RU
Фото: Лицензия Freepic.com
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72