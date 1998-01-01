Новости

«Яндекс Путешествия» назвали самые выгодные направления для отдыха в России в новогодние праздники

Cреди самых выгодных направлений — Новгородская, Воронежская и Свердловская области

«Яндекс Путешествия» проанализировали бронирования в российских отелях и апартаментах и назвали направления для наиболее выгодного отдыха компанией в период новогодних праздников.

Путешественники стали чаще планировать поездки на новогодние праздники компанией – тремя и более взрослыми.

Количество бронирований отелей и апартаментов в новогодние даты для такого вида отдыха увеличилось в 2 раза по сравнению с прошлым годом.

В этом году для россиян, которые путешествуют компаниями, снизилась цена на отели и апартаменты в ряде регионов, популярных для зимнего отдыха.

Самым выгодным для новогоднего отдыха компанией регионом оказалась Новгородская область – здесь средняя цена за ночь снизилась на 22% по сравнению с прошлым годом. Также в первой тройке Воронежская (снижение на 15%) и Свердловская области (снижение на 14,6%).

Топ-10 регионов для выгодного отдыха компанией в новогодние праздники:

Новгородская область: -22% (изменение средней цены за ночь для отдыха компанией в сравнении с прошлым годом) / 13 520 руб. за ночь / +73% бронирований по сравнению с прошлым годом

Воронежская область: -15% / 14 000 руб. / +45%

Свердловская область: -14,6% / 8 880 руб. / +36%

Владимирская область: -14,5% / 17 760 руб. / +93%

Республика Дагестан: -14,4% / 5 847 руб. / +9%

Костромская область: - 12% / 9 820 руб. / рост в 2 раза

Псковская область: -11% / 12 420 руб. / +67%

Тверская область: -8% / 12 620 руб. / +25%

Республика Алтай: -7% / 17 550 руб./ рост в 2,8 раза

Калининградская область: -4% / 10 040 руб. / рост в 2,4 раза

Данные бронирований отелей и апартаментов с 2023 года показывают, что в среднем россияне, которые путешествуют компанией, бронируют жилье в новогодние праздники заранее – обычно за три месяца до поездки.

При этом наиболее выгодные цены на отели и апартаменты для новогодних путешествий компаниями в первой половине октября, первой неделе ноября и непосредственно перед новогодними праздниками.

В эти периоды цена за ночь снижается в среднем на 20-30%.

/TOURBUS.RU

Фото: Лицензия Freepic.com