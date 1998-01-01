Новости Роуд-шоу Петербурга стартует во вторник в Тюмени Презентации «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» на этой неделе пройдут в трёх городах - Тюмени, Екатеринбурге и Челябинске

Презентации «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» на этой неделе пройдут в трёх городах - Тюмени, Екатеринбурге и Челябинске Профессиональные мероприятия организованы Комитетом по развитию туризма и Городским туристско-информационным бюро совместно с ведущими компаниями сферы гостеприимства Санкт-Петербурга. Делегация профессионалов туризма Петербурга, которая выезжает в города Урала, представляет практически все сектора туристического рынка. В ее составе ведущие петербургские туроператоры, отели, туристская судоходная компания и авиаперевозчик. Традиционно в каждом городе роуд-шоу участники представят региональным агентствам весь спектр туристических программ – от классических экскурсионных и уже ставших популярными событийных, а также профориентационных, патриотических, оздоровительных, экологических. Особые акценты будут сделаны на поездки для школьников в осенние и зимние каникулы, новогодние программы и на объекты Новой туристской географии. Программа роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» в каждом городе состоит из блока презентаций всех участников и деловых переговоров в ходе воркшопов. Роуд-шоу Санкт-Петербурга проходят в этом году при переполненных залах, что свидетельствует о высоком интересе к Северной столице турфирм в регионах. Ожидается, что в общей сложности в ходе роуд-шоу на Урале будет проведено более полутора тысяч деловых встреч с потенциальными партнерами. Делегация профессионалов Петербурга будет путешествовать из города в город на автобусе, оформленном в фирменном бирюзовом стиле Санкт-Петербурга, который всегда на маршруте обращает на себя взгляды местных жителей и туристов. 7 октября, 10:00 – 15:00, Тюмень, отель Double Tree by Hilton, ул. Орджоникидзе, д. 46 8 октября, 10:00 – 15:00, Екатеринбург, отель Hyаtt Regency, ул. Бориса Ельцина, д. 8 9 октября, 10:00 – 15:00, Челябинск, отель City Hotel, ул. Кирова, д. 159 Программа роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» - Регистрация посетителей и приветственный кофе-брейк; - Презентация туристских возможностей Санкт-Петербурга и участников из Санкт-Петербурга; - Воркшоп в формате биржи деловых контактов; - Итоговый фуршет и розыгрыш призов. Участники роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» • Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга; • туроператоры: «Невские сезоны», «Петротур», «Дельта Невы», «Музыка Путешествий», «Премьера», «Арт-Тревел», «Серебряное кольцо», «Невский тур»; • отели «Астория», «Англетер», Four Seasons Hotel Lion Palace St Petersburg; • туристская судоходная компания «АСТРА МАРИН»; • авиакомпания Nordwind Airlines. Программа мероприятий роуд-шоу и регистрация для участия Организаторы роуд-шоу обращают внимание, что регистрация для участия обязательна. Также обязательно наличие визитных карточек для посещения мероприятий!

