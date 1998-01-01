|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
06 октября
Роуд-шоу Петербурга стартует во вторник в Тюмени
Презентации «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» на этой неделе пройдут в трёх городах - Тюмени, Екатеринбурге и Челябинске
Презентации «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» на этой неделе пройдут в трёх городах - Тюмени, Екатеринбурге и Челябинске
Профессиональные мероприятия организованы Комитетом по развитию туризма и Городским туристско-информационным бюро совместно с ведущими компаниями сферы гостеприимства Санкт-Петербурга.
Делегация профессионалов туризма Петербурга, которая выезжает в города Урала, представляет практически все сектора туристического рынка. В ее составе ведущие петербургские туроператоры, отели, туристская судоходная компания и авиаперевозчик.
Традиционно в каждом городе роуд-шоу участники представят региональным агентствам весь спектр туристических программ – от классических экскурсионных и уже ставших популярными событийных, а также профориентационных, патриотических, оздоровительных, экологических.
Особые акценты будут сделаны на поездки для школьников в осенние и зимние каникулы, новогодние программы и на объекты Новой туристской географии.
Программа роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» в каждом городе состоит из блока презентаций всех участников и деловых переговоров в ходе воркшопов.
Роуд-шоу Санкт-Петербурга проходят в этом году при переполненных залах, что свидетельствует о высоком интересе к Северной столице турфирм в регионах. Ожидается, что в общей сложности в ходе роуд-шоу на Урале будет проведено более полутора тысяч деловых встреч с потенциальными партнерами.
Делегация профессионалов Петербурга будет путешествовать из города в город на автобусе, оформленном в фирменном бирюзовом стиле Санкт-Петербурга, который всегда на маршруте обращает на себя взгляды местных жителей и туристов.
7 октября, 10:00 – 15:00, Тюмень, отель Double Tree by Hilton, ул. Орджоникидзе, д. 46
8 октября, 10:00 – 15:00, Екатеринбург, отель Hyаtt Regency, ул. Бориса Ельцина, д. 8
9 октября, 10:00 – 15:00, Челябинск, отель City Hotel, ул. Кирова, д. 159
Программа роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»
- Регистрация посетителей и приветственный кофе-брейк;
- Презентация туристских возможностей Санкт-Петербурга и участников из Санкт-Петербурга;
- Воркшоп в формате биржи деловых контактов;
- Итоговый фуршет и розыгрыш призов.
Участники роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»
• Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга;
• туроператоры: «Невские сезоны», «Петротур», «Дельта Невы», «Музыка Путешествий», «Премьера», «Арт-Тревел», «Серебряное кольцо», «Невский тур»;
• отели «Астория», «Англетер», Four Seasons Hotel Lion Palace St Petersburg;
• туристская судоходная компания «АСТРА МАРИН»;
• авиакомпания Nordwind Airlines.
Организаторы роуд-шоу обращают внимание, что регистрация для участия обязательна.
Также обязательно наличие визитных карточек для посещения мероприятий!
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72