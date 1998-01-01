Новости

В этом году в Шардже ждут рекордные 330 тысяч россиян

Комитет по туризму эмирата Шарджа (SCTDA) провел ежегодную презентацию в столице России

В московском отеле Four Seasons Комитет по туризму эмирата Шарджа (SCTDA) провел ежегодную презентацию эмирата и воркшоп для более 80-ти представителей российских туроператоров и турагентов, - сообщает наш специальный корреспондент.

В рамках мероприятия состоялась пресс-конференция председателя Комитета по туризму Шарджи г-на Халида Джасим Аль Мидфа (на фото).

Он сообщил, что с января по июль 2025 года турпоток из России в эмират Шарджа составил почти 175 тыс. человек, что на 19% больше, чем в 2024 г.

«Общее число иностранных туристов в отелях Шарджи в прошлом году составило 1,5 млн., - рассказал он.

- И именно российский турпоток оказался в лидирующих позициях, составив почти 279 тыс. человек. На втором месте по посещаемости - туристы из Индии (170 тыс.), на третьем – из Европы (100 тыс.).

Самым быстрорастущим рынком для эмирата оказался Китай: 62,9 тыс. в 2024 году, что на 82% больше, чем годом ранее».

Халид Джасим Аль Мидфа выразил надежду, что по итогам этого года Россия снова займет первое место по турпотоку, показав рекордные 320-330 тысяч туристов.

Говоря о привлекательности Шарджи для россиян, он заметил, что это и прекрасные морские курорты, и пустынные пейзажи, и уникальные образцы арабской архитектуры. Ну, и конечно, вкуснейшая еда, брендовый шопинг, а также возможности ведения совместного бизнеса.

Шарджа является третьим по величине эмиратом из семи, входящих в Объединенные Арабские Эмираты. Он является единственным эмиратом, который имеет выход к двум заливам – Персидскому с запада и Оманскому – с востока.

В 1998 году эмират получил звание «культурной столицы арабского мира» ЮНЕСКО за достижения в области культуры и сохранения наследия. В 2019 году эмират был назван Международной столицей книги.

Помимо аэропорта Шарджи, добраться до эмирата можно из Аджмана (расстояние 19 км), из Дубая (23 км), из Рас-эль-Хаймы (60 км) и Эль-Фуджейры (96 км).

Нй презентации региона директор по маркетингу представительства Шарджи в России и СНГ, Сергей Канаев посоветовал обратить внимание на пока малоизвестное восточное побережье эмирата.

Так, среди новых проектов Шарджи стоит выделить плотину Аль-Рафиса, парк «Висячие сады Кальбы», парк Шис и мангровый заповедник Аль-Курм.

Он также добавил, что к концу этого года гостиничная база востока Шарджи пополнится еще двумя объектами размещения: LUX* Al Bridi и LUX* Khorfakkan

Также, со своими презентациями выступили представители аэропорта Шарджи Лола Исхаки, и авиакомпаний Emirates - Анастасия Мишина и Air Arabia - Любовь Орлова.

Спикеры прокомментировали, что к концу 2027 года в международном аэропорту Шарджи закончится строительство нового терминала, и тогда пропускная способность воздушной гавани увеличится до 25 миллионов пассажиров в год.

/TOURBUS.RU

Фото: SCTDA

