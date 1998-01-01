|
|
03 октября
Мостуризм: Иностранный турпоток в столицу вырос в этом году на 10%
В ТОП-5 въездного турпотока в Москву сейчас входят Китай, Индия, Турция, Вьетнам и Саудовская Аравия
Москву в первом полугодии 2025 года посетило 500 тыс. иностранных туристов, это на 10% больше, чем годом ранее, сообщает cегодня пресс-служба Мостуризма.
"За первые шесть месяцев 2025 года в Москву приехало на 10 процентов больше туристов из стран дальнего зарубежья, чем за аналогичный период предыдущего года. Их общее число составило полмиллиона.
На первом месте по количеству гостей – Китай. Индия обогнала Турцию и поднялась на второе место. Кроме того, в первую пятерку стран вошли Вьетнам и Саудовская Аравия", - говорится в сообщении.
В Москву приезжали также туристы из Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов и с Кубы.
Например, из Саудовской Аравии в столицу приехало в 1,3 раза больше гостей, чем за аналогичный период 2024-го. А по сравнению с 2019 годом турпоток вырос почти в 10 раз", - говорится в сообщении.
Из Вьетнама за последние шесть месяцев прибыло в 1,2 раза больше гостей, восстановление турпотока — 62%.
Летом 94% бронирований номеров в качественных отелях иностранными туристами пришлось на граждан стран дальнего зарубежья. Из них 53% забронировали туристы из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии и Омана.
Организованный иностранный турпоток в Россию за летний сезон вырос на четверть, сообщил ранее соруководитель комитета Российского союза туриндустрии по въездному туризму, генеральный директор туроператора "Интурист" Александр Мусихин.
"По итогам летнего сезона в организованном секторе отмечаем прирост в размере 25% к аналогичному периоду прошлого года. Более активному росту препятствовали дорогая авиаперевозка, периодически закрывающиеся аэропорты и укрепившийся еще в начале года рубль", - цитировала его пресс-служба РСТ.
Средняя стоимость группового тура в Россию без перелета на одного туриста составляет $900. Около 60% организованного въездного турпотока по-прежнему формирует Китай", - добавил эксперт.
