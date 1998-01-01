Новости

Мостуризм: Иностранный турпоток в столицу вырос в этом году на 10%

В ТОП-5 въездного турпотока в Москву сейчас входят Китай, Индия, Турция, Вьетнам и Саудовская Аравия

Москву в первом полугодии 2025 года посетило 500 тыс. иностранных туристов, это на 10% больше, чем годом ранее, сообщает cегодня пресс-служба Мостуризма.

"За первые шесть месяцев 2025 года в Москву приехало на 10 процентов больше туристов из стран дальнего зарубежья, чем за аналогичный период предыдущего года. Их общее число составило полмиллиона.

На первом месте по количеству гостей – Китай. Индия обогнала Турцию и поднялась на второе место. Кроме того, в первую пятерку стран вошли Вьетнам и Саудовская Аравия", - говорится в сообщении.





В Москву приезжали также туристы из Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов и с Кубы.

"Отдельные государства показывают стремительный рост не только по сравнению с прошлогодним периодом, но и с 2019, когда был достигнут пик иностранного турпотока.

Например, из Саудовской Аравии в столицу приехало в 1,3 раза больше гостей, чем за аналогичный период 2024-го. А по сравнению с 2019 годом турпоток вырос почти в 10 раз", - говорится в сообщении.



По данным Мостуризма, число туристов из Индии выросло в 1,4 раза, турпоток восстановился на 96% по сравнению с 2019 годом.

Из Вьетнама за последние шесть месяцев прибыло в 1,2 раза больше гостей, восстановление турпотока — 62%.



По данным Росстата, которые приводит комитет, за первые семь месяцев 2025 года в московские гостиницы заселилось на 14% больше иностранцев, чем за тот же период годом ранее.

Летом 94% бронирований номеров в качественных отелях иностранными туристами пришлось на граждан стран дальнего зарубежья. Из них 53% забронировали туристы из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии и Омана.

Организованный иностранный турпоток в Россию за летний сезон вырос на четверть, сообщил ранее соруководитель комитета Российского союза туриндустрии по въездному туризму, генеральный директор туроператора "Интурист" Александр Мусихин.

"По итогам летнего сезона в организованном секторе отмечаем прирост в размере 25% к аналогичному периоду прошлого года. Более активному росту препятствовали дорогая авиаперевозка, периодически закрывающиеся аэропорты и укрепившийся еще в начале года рубль", - цитировала его пресс-служба РСТ.

По данным г-на Мусихина, в совокупности с ростом цен на размещение и транспорт суммарный рост цен в валюте составил более 20%.



"Основными рынками для отечественного въездного туризма этим летом являются Китай, Индия, страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, включая Вьетнам, Таиланд, Индонезию и Малайзию. Средняя продолжительность тура в Россию составляет 7-9 дней.

Средняя стоимость группового тура в Россию без перелета на одного туриста составляет $900. Около 60% организованного въездного турпотока по-прежнему формирует Китай", - добавил эксперт.

/TOURBUS.RU

Фото: Мостуризм