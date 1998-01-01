|
03 октября
Российские туристы не могут покинуть Мадагаскар
В связи с массовыми акциями протеста, посольство РФ просит туристов отложить поездки на остров
В посольство РФ на Мадагаскаре обратились российские туристы, которые не могут вернуться на родину из-за развернувшихся в стране протестов, сообщили в дипмиссии.
"На фоне сложной внутриполитической ситуации на Мадагаскаре ряд российских туристов, находящихся на острове, обратился в посольство за различного рода содействием. Проводим необходимые консультации, главным образом с точки зрения рекомендаций по выбору оптимального обратного маршрута в Россию. Также оказывается помощь, связанная с приобретением для них необходимых лекарств", - говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».
Демонстранты протестуют против неэффективного управления, перебоев с водо- и электроснабжением. Президент страны отправил правительство в отставку.
Выразили готовность оценить возможность запуска прямого авиасообщения при наличии устойчивого пассажиропотока для обеспечения рентабельности таких рейсов", - говориилось в сообщении.
Фото: africatoafrica.com
