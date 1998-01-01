Главная
03 октября
Российские туристы не могут покинуть Мадагаскар

В связи с массовыми акциями протеста, посольство РФ просит туристов отложить поездки на остров


 

В посольство РФ на Мадагаскаре обратились российские туристы, которые не могут вернуться на родину из-за развернувшихся в стране протестов, сообщили в дипмиссии.

"На фоне сложной внутриполитической ситуации на Мадагаскаре ряд российских туристов, находящихся на острове, обратился в посольство за различного рода содействием. Проводим необходимые консультации, главным образом с точки зрения рекомендаций по выбору оптимального обратного маршрута в Россию. Также оказывается помощь, связанная с приобретением для них необходимых лекарств", - говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».


По данным посольства, на текущий момент в стране нет чрезвычайной ситуации, большинство авиакомпаний продолжают осуществлять рейсы в штатном режиме.
"Несмотря на то, что наблюдаются тенденции к нормализации обстановки, рекомендуем российским гражданам отложить поездки на Мадагаскар до полного восстановления порядка", - подчеркивают в дипмиссии.

Как напоминает информагентство, на Мадагаскаре уже несколько дней продолжаются антиправительственные протесты с требованиями отставки президента Андри Радзуэлина. В среду в столкновениях с полицией приняли участие около 10 тыс. человек, полиция применила слезоточивый газ. Погибли более 20 человек, более 100 получили ранения.

Демонстранты протестуют против неэффективного управления, перебоев с водо- и электроснабжением. Президент страны отправил правительство в отставку.
Ранее в посольстве рекомендовали находящимся на Мадагаскаре российским гражданам соблюдать осторожность и воздерживаться от мест массового скопления людей.

Ранее сообщалось, что возможность запуска прямого авиасообщения между Россией и Мадагаскаром договорились оценить профильные министерства двух стран.
Тема обсуждалась на встрече главы Минтранса РФ Андрея Никитина с министром транспорта и метеорологии Республики Мадагаскар Валери Рамундзавелу, сообщило российское ведомство этим летом.

"Между нашими странами уже сформирована нормативно-правовая база, регулирующая воздушное сообщение.

Выразили готовность оценить возможность запуска прямого авиасообщения при наличии устойчивого пассажиропотока для обеспечения рентабельности таких рейсов", - говориилось в сообщении.
/TOURBUS.RU

 

Фото: africatoafrica.com

 


