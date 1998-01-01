Туризм в ЕАО: Черные журавли, карстовые пещеры и фестиваль шницеля

В рамках презентации Еврейской автономной области в Национальном центре «Россия» состоялся круглый стол по развитию туризма «Время Еврейской Автономии: надо ехать!»

Мероприятие объединило представителей туристической отрасли, органов государственной власти, федерального экспертного сообщества и бизнеса для обсуждения перспектив развития туризма в регионе, - сообщает наш специальный корреспондент.

На встрече спикеры обсудили возможности формирования новых туристских маршрутов в Еврейскую автономную область, а региональные владельцы турбизнеса, отельеры и рестораторы познакомили федеральных экспертов и СМИ со своим туристическим потенциалом.

По словам исполняющей обязанности зампреда правительства области Анны Тарасенко, ЕАО признана центром еврейской культуры на Дальнем Востоке и привлекает не только российских туристов, но и гостей из других стран: «Туристический поток в Еврейскую автономную область за первые полгода 2025 года вырос почти на 50%.

И это не предел: наша общая задача достичь к 2030 году показателя в 100 тысяч туристов в год. По данным Росстата, в 2023 году турпоток в Еврейской автономной области (ЕАО) вырос на 20% и составил 64,2 тыс. человек».

« Еврейская автономная область — один из тех регионов, который в плане туризма пока остается во многом нераскрытым и недооцененным, но при этом очень интересным», - подчеркнула заместитель директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», модератор встречи Мария Бадмацыренова.

«Самое главное — команда региона ставит перед собой одну из стратегических задач: развитие сервисной экономики, в том числе туристической отрасли. Сегодня в ЕАО серьезно занимаются сохранением достопримечательностей и традиций. Среди туристов востребован мемориальный музейный комплекс "Волочаевское сражение", государственный природный заповедник "Бастак" неподалеку от Биробиджана, - места гнездования черных журавлей. Это редчайшие птицы, символ семьи для стран Юго-Восточной Азии. Таких мест в мире совсем немного, и одно из них находится у нас.

Мы работаем над тем, чтобы построить туристические маршруты для наблюдения за ними. Богато и историческое наследие: Волочаевский бой, воспетый в известной песне "Волочаевские дни", проходил на территории нашей области. Волочаевская сопка — объект федерального значения, который мы готовы развивать как туристическое направление. Немаловажный факт, что у нас хорошая транспортная доступность ко всем объектам: автомобильными дорогами связаны почти все места показа, с запада на восток проходит Транссибирская магистраль, а также федеральная трасса Чита-Хабаровск», - рассказала эксперт.

Анна Тарасенко также назвала несколько причин приехать в ЕАО. И первое — это природные богатства:

«Недалеко от населенных пунктов области расположены уникальные карстовые пещеры, лотосовые озера, горячие источники. На нашей территории есть и санатории, на азотно-кремнистых термальных водах, и сопки, где можно покататься на лыжах».

В он-лайн формате к обсуждению присоединились предприниматели и жители региона. По словам владелицы кафе в Биробиджане Олеси Железняковой, «Еврейская автономная область славится собственной аутентичной кухней, например, здесь готовят биробиджанский шницель, - гастрономический бренд региоина. -

У нас есть что посмотреть, есть потенциал, есть рестораны, где можно попробовать еврейскую кухню. Активно развивается событийный туризм — проводятся различные фестивали, в том числе гастрономические. Например, «Фестиваль шницеля» проводится уже шестой год подряд. Когда у региона есть свой гастрономический символ — это удача, и с ним можно работать, развивая гастрономический туризм», - заключила Железнякова.

Участники круглого стола «Время ЕАО. Надо ехать!» обсудили действующие и будущие проекты в сфере туризма Еврейской автономной области: это санаторий «Кульдур», горнолыжный комплекс FOMA и многие другие. Спикеры единогласно отметили, что туризм в их регионе активно наращивает темпы и является одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики.

Каждый десятый проект, создаваемый с господдержкой, связан с туризмом, что свидетельствует о высоком интересе к отрасли.

