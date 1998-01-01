|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
03 октября
Coral Travel: Все популярные отели Турции сохранят систему "все включено"
В Турции уже несколько лет обсуждается возможность отказа от массового применения системы all inclusive
Все популярные у российских туристов отели Турции сохранят систему "все включено" в следующем году, вопрос о ее отмене всерьез никем не ставится, сообщил генеральный директор туроператора Coral Travel Осман Тав, которого цитирует "Интерфакс".
"Периодически в турецких СМИ обсуждается, что в отелях all inclusive выбрасывается слишком много еды, а это противоречит идеям устойчивости и экологичности бизнеса.
Ее подхватывают экологи, другие эксперты, и это становится популярным в СМИ, включая российские", - сказал он на пресс-конференци.
Сейчас идет контрактинг с отелями на следующий год. Ни один из наших партнеров-отельеров, а у нас их больше 600, не планирует отменять "все включено". И никто не может запретить отельерам работать в этом формате, они сами решают, какая концепция наиболее выгодна и привлекательна", - добавил эксперт.
Отельеры прекрасно знают о том, насколько в России популярно "все включено". Так что обсуждаться отмена системы будет и дальше, но я не думаю, чтобы в ближайшем будущем это могло произойти", - подытожил глава Coral Travel.
По информации турецких СМИ, совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике администрации президента Турции готовит отчет по ситуации в этой сфере.
Они заявляют, что из-за системы "все включено" туристы практически не выходят за территорию отелей, что мешает им зарабатывать.
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72