Coral Travel: Все популярные отели Турции сохранят систему "все включено"

Все популярные у российских туристов отели Турции сохранят систему "все включено" в следующем году, вопрос о ее отмене всерьез никем не ставится, сообщил генеральный директор туроператора Coral Travel Осман Тав, которого цитирует "Интерфакс".

"Периодически в турецких СМИ обсуждается, что в отелях all inclusive выбрасывается слишком много еды, а это противоречит идеям устойчивости и экологичности бизнеса.

Ее подхватывают экологи, другие эксперты, и это становится популярным в СМИ, включая российские", - сказал он на пресс-конференци.



Г-н Тав подчеркнул, что в контексте отмены речь идет только об этом аспекте системы "все включено".

"Но в нашей туристической индустрии сложился определенный формат обслуживания, мы работаем так десятилетиями. Для того, чтобы такое решение реализовалось, оно должно быть принято на уровне руководства региона или даже страны. Поэтому да, обсуждения идут, но в ближайшем будущем они никуда не приведут.

Сейчас идет контрактинг с отелями на следующий год. Ни один из наших партнеров-отельеров, а у нас их больше 600, не планирует отменять "все включено". И никто не может запретить отельерам работать в этом формате, они сами решают, какая концепция наиболее выгодна и привлекательна", - добавил эксперт.



Г-н Тав напомнил, что при всех своих особенностях формат all inclusive идеально подходит для семей с детьми.

"Конечно, проще отдыхать, когда не думаешь, чем накормить детей, что заказать и т.д. Ребенок сам выбирает, что ему нужно. И все расходы на отдыхе можно распланировать заранее. Именно поэтому система "все включено" оказалась так популярна не только в России и Европе, но и самой Турции. Турецкие туристы тоже ее любят.

Отельеры прекрасно знают о том, насколько в России популярно "все включено". Так что обсуждаться отмена системы будет и дальше, но я не думаю, чтобы в ближайшем будущем это могло произойти", - подытожил глава Coral Travel.



Как напоминает информагентство, в Турции уже несколько лет обсуждается возможность отказа отельеров от массового применения системы all inclusive и замены ее на питание по меню (a la carte). Одна из причин – большой объем продуктовых отходов. Как ранее сообщил "Интерфаксу" операционный директор Coral Group Hotel Хакан Йылмаз, в отеле "все включено" в день на одного постояльца готовят 5 кг еды, из которых около 1,5 кг идет в отходы.



В 2024 году к обсуждению подключилось министерство сельского хозяйства страны, где заявили о планах по изучению работы отелей с концепцией "все включено" для выявления неправильных методов регулирования количества еды.

По информации турецких СМИ, совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике администрации президента Турции готовит отчет по ситуации в этой сфере.



Помимо экологов и аграриев за отмену формата высказываются представители малых бизнесов, задействованных в обслуживании туристов – ресторанов, кафе и баров, магазинов и других.

Они заявляют, что из-за системы "все включено" туристы практически не выходят за территорию отелей, что мешает им зарабатывать.

/TOURBUS.RU