Новости

Чартеры на Пхукет и в Паттайю этой зимой полетят из 21 города России

Аналитическая служба АТОР изучила планы туроператоров на тайском направлении в предстоящем высоком сезоне

По информации Аналитической службы АТОР, туроператоры определись с планами полетов в Таиланд на предстоящий зимний сезон.

Чартеры на Пхукет и в Паттайю заявлены из 21 города РФ, что меньше, чем год назад. Но есть и новинки.

После «взрывного» роста объемов авиаперевозки в Таиланд в прошлом году (география вылетов была увеличена с 17 вылета до 22 городов) в условиях конкуренции с другими странами и дефицита флота, говорить о значительном расширении чартерных программ не приходится.

В этом году туроператорские рейсы в Таиланд полетят из 21 города. Не будет полетов из Томска и Читы, но появятся из Сургута.

Всего в Таиланд зимой будут летать четыре авиакомпании: AZUR air, Red Wings, «Икар» и Nordwind.

Грузить их будут пять крупнейших туроператоров Anex (AZUR air, Red Wings), Fun&Sun (AZUR air, Red Wings), Интурист» (AZUR air, Red Wings), Pegas Touristik («Икар», Nordwind) и Coral Travel («Икар», Nordwind).

В AZUR air говорят, в пиковые периоды зимнего расписания авиакомпания будет выполнять в Таиланд до 40 рейсов в неделю. «Икар» и Nordwind – суммарно около 80 рейсов в месяц. Объемы перевозки останутся на уровне прошлого сезона, с незначительным увеличением.

AZUR air приступит к полетам в Таиланд из Минеральных Вод, Новокузнецка и Тюмени. И удвоит количество рейсов на Пхукет из Барнаула, Казани, Омска, Перми и Самары.

Nordwind Airlines начнет выполнять рейсы в Паттайю (Утапао), куда в прошлом сезоне не летала.

Новые рейсы грузятся хорошо. В Fun&Sun отмечают успешные продажи туров из Минеральных вод и Сургута и говорят о росте объема своей полетной программы на 10%.

«Рейсы в Утапао выставили недавно, но продажи идут активно», – добавляют в Pegas Touristik.

Регулярные рейсы в Таиланд, как и годом ранее, будут выполнять «Аэрофлот» и S7.

«Аэрофлот» полетит на Пхукет и в Бангкок из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Владивостока.

Блоки мест на «Аэрофлоте» есть только у «Библио-Глобус». Остальных туроператоры формируют туры на «Аэрофлоте» с билетами из GDS.

На рейсах S7 из Иркутска Fun&Sun и Coral Travel взяли гарантированные блоки мест на Пхукет и в Бангко.

Сохранится возможность добираться до самых разных курортов Таиланда и на стыковочных рейсах зарубежных перевозчиков (в том числе, китайских, арабских). Их становится больше и география в Таиланде шире.

Например, Etihad Airways с октября – ноября 2025 года начинает летать в две новых провинции – Краби и Чиангмай. Перелеты по всем направлениям этой авиакомпании, включая Пхукет, с удобной пересадкой в Абу-Даби доступны туристам из Москвы, Сочи, Петербурга (с 28 октября) и Казани (с 4 декабря).

На этих рейсах туроператоры также формируют разнообразные туры.

«С перелетом на Пхукет предлагаем также отдых в Краби, Као Лаке и Ко Самуи. В отельном ассортименте на Пхукете – 1536 объектов размещения.

С перелетом в Утапао предлагаем отдых также в Бангкоке, на Ко Чанге. В отельном ассортименте в Паттайе – 1046 объектов размещения», – рассказали в Pegas Touristik.

/TOURBUS.RU

Фото: ТАТ