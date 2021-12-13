|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
02 октября
Авиакомпании РФ будут летать в Израиль по схеме "треугольник"
Рейсы смогут вылетать из одного города РФ, а возвращаться в другой
Российские авиакомпании смогут выполнять пассажирские рейсы в Израиль по схеме "треугольник": то есть вылетать из одного города РФ, а возвращаться в другой.
Соответствующая договоренность авиавластей двух стран зафиксирована в переписке, опубликованной на сайте Росавиации. Применять такую схему полетов предложил Минтранс РФ.
После этого 1 июля начались рейсы национального авиаперевозчика El Al. И затем Red Wings.
Сейчас у нас 35 еженедельных прямых рейсов из Москвы, Петербурга, Сочи и Минеральных Вод. Два российских перевозчика – Red Wings и «Азимут».
И два израильских – El Al и Israir. Israir буквально впервые за последние 5-6 лет выходит на рынок, и начал летать по маршруту Тель-Авив – Сочи с августа. Частота рейсов – 2-3 раза в неделю в зависимости от загрузки.
34 рейса из РФ летят в Тель-Авив, что и понятно: это самое популярное и загруженное направление. 12 июня из Москвы в Эйлат впервые отправился рейс авиакомпании Red Wings.Это первый рейс российской авиакомпании в Эйлат начиная с 2020 года.
Что касается рейсов в Сочи, которые спустя несколько лет возобновила авиакомпании Israir, они прежде всего рассчитаны на израильский рынок: израильтяне очень любят черноморский курорт – горы, море, развлечения, включая казино”.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72