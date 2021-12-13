Авиакомпании РФ будут летать в Израиль по схеме "треугольник"

Рейсы смогут вылетать из одного города РФ, а возвращаться в другой

Российские авиакомпании смогут выполнять пассажирские рейсы в Израиль по схеме "треугольник": то есть вылетать из одного города РФ, а возвращаться в другой.

Соответствующая договоренность авиавластей двух стран зафиксирована в переписке, опубликованной на сайте Росавиации. Применять такую схему полетов предложил Минтранс РФ.



"Вопрос чрезвычайно важен для российской стороны, так как парк воздушных судов в настоящее время ограничен. Осуществление рейсов по этой схеме позволит значительно расширить географию полетов и предложить гражданам более удобный способ передвижения", - говорится в письме. В качестве примера приводится маршрут Сочи - Тель-Авив - Краснодар.



Израильские авиакомпании также смогут летать в РФ по "треугольнику". При этом, согласно договоренности, такие рейсы не будут выполняться на маршрутах, где пунктами назначения/вылета являются Москва и Тель-Авив, - сообщает «Интерфакс».



Как сообщила ранее нашему порталу Ксения Воронцова, глава Представительства по туризму Израиля в РФ, “Авиасообщение между нашими странами возобновилось, как только это стало возможно. Первой полетела авиакомпания «Азимут». Их рейсы в Тель-Авив из Сочи стартовали 27 июня, а из Минеральных Вод 30 июня.

После этого 1 июля начались рейсы национального авиаперевозчика El Al. И затем Red Wings.

Сейчас у нас 35 еженедельных прямых рейсов из Москвы, Петербурга, Сочи и Минеральных Вод. Два российских перевозчика – Red Wings и «Азимут».

И два израильских – El Al и Israir. Israir буквально впервые за последние 5-6 лет выходит на рынок, и начал летать по маршруту Тель-Авив – Сочи с августа. Частота рейсов – 2-3 раза в неделю в зависимости от загрузки.

34 рейса из РФ летят в Тель-Авив, что и понятно: это самое популярное и загруженное направление. 12 июня из Москвы в Эйлат впервые отправился рейс авиакомпании Red Wings.Это первый рейс российской авиакомпании в Эйлат начиная с 2020 года.

Что касается рейсов в Сочи, которые спустя несколько лет возобновила авиакомпании Israir, они прежде всего рассчитаны на израильский рынок: израильтяне очень любят черноморский курорт – горы, море, развлечения, включая казино”.

/TOURBUS.RU