Новости

Туроператоры: Разрушительное землетрясение на Филиппинах не затронуло курортные регионы

Информации о пострадавших в результате землетрясения российских гражданах нет

До 70 выросло число жертв мощного землетрясения магнитудой 6,9 на Филиппинах, около 200 человек пострадали, сообщает сегодня Associated Press.

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 6,9 произошло во вторник около 22:00 по местному времени (17:00 мск), эпицентр залегал в 10 км под водой недалеко от Бого.

Объявлялась опасность цунами, позднее она была отменена.



"Поисково-спасательные операции еще в самом разгаре. Продолжают поступать сообщения о людях, которых зажало или ударило обломками", - заявил заместитель администратора управления гражданской обороны Бернардо Рафаэлито Алехандро.



Отмечается, что число погибших и пострадавших может вырасти. Работа служб спасения осложняется дождями и поврежденными мостами и дорогами.

Больше всего от землетрясения пострадали город Бого провинции Себу и близлежащие населенные пункты.

По информации принимающих компаний российских туроператоров, мощное землетрясение на севере острова Себу не затронуло популярные у туристов курорты. Информации о пострадавших российских гражданах нет, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

«Международный аэропорт в Себу, второй по загруженности на Филиппинах, не прекращал работу, но пострадали как минимум два морских порта. Туристические локации и курорты не пострадали. Среди иностранных туристов жертв нет», – сообщили в компании ITM group.

Заместитель генерального директора компании «Пакс» Любовь Чучмаева сообщила, что после новостей о землетрясении на Филиппинах начали звонить турагенты, интересоваться ситуацией.

«Наши филиппинские партнеры сообщили, что разрушен только один город «Бого - на севере острова, но популярный у туристов остров Мактан и другие острова провинции Себу не пострадали. Также и в Маниле землетрясение не ощущалось, поскольку эпицентр землетрясения находился за тысячу километров. Мы объясняем это агентам.

Сейчас на севере Себу наших туристов нет. В целом данных о пострадавших в результате землетрясения российских туристах нет», – уточнила она.

Сейсмологи предупредили, что в ближайшие дни возможны новые подземные толчки, хотя ожидается, что их сила будет постепенно уменьшаться.

Как рассказали в ITM group, департамент туризма (DOT) Филиппин посоветовал туристам следить за информацией и уточнять возможность своих поездок, так как некоторые туристические объекты в пострадавших районах могут быть закрыты.

Как мы сообщали ранее, с конца октября компания «ИрАэро» запускает чартерные рейсы из Хабаровска и Иркутска на филиппинский остров Боракай.

Первый вылет из Иркутска запланирован на 25 октября, из Хабаровска – 28 октября. Рейсы будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100

Генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян ранее отмечал, что Филиппины остаются нишевым направлением, но спрос активно растет. Драйвером развития выступают отсутствие виз и простая логистика через Китай.

«Хороший импульс направлению в конце прошлого года дало расширение программы транзитных виз в Китай.

Билеты из Москвы до Себу на рейсах китайских авиакомпаний могут стоить около 60 тыс. рублей в оба конца, а с учетом довольно доступных отелей направление становится особенно привлекательным. Хорошая «пятерка» недалеко от Себу обойдется в 380 тыс. за 10 дней на двоих, то есть чуть дороже, чем в Таиланде», - сказал он.

По данным Минэкономразвития, в первом полугодии рост продаж туров на Филиппины составил более 23% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

/TOURBUS.RU

Фото: t.me/mediaaznews