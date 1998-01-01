Новости

Роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» пройдёт 7-9 октября в Тюмени, Екатеринбурге и Челябинске

Сезон выездных профессиональных роуд-шоу Санкт-Петербурга в российских регионах в самом разгаре. Позади – мероприятия, успешно проведенные в 12 городах Центральной России и Приволжья.

Впереди – четвертое по счету в этом году роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!», которое пройдёт 7-9 октября в трех городах Уральского федерального округа – Тюмени, Екатеринбурге и Челябинске.

До конца нынешнего года также запланированы презентации Санкт-Петербурга в Сибири.

Профессиональные мероприятия организованы Комитетом по развитию туризма и Городским туристско-информационным бюро совместно с ведущими компаниями сферы гостеприимства Санкт-Петербурга.

Делегация профессионалов туризма Петербурга, которая выезжает в города Урала, представляет практически все сектора туристического рынка. В ее составе ведущие петербургские туроператоры, отели, туристская судоходная компания и авиаперевозчик.

Традиционно в каждом городе роуд-шоу участники представят региональным агентствам весь спектр туристических программ – от классических экскурсионных и уже ставших популярными событийных, а также профориентационных, патриотических, оздоровительных, экологических.

Особые акценты будут сделаны на поездки для школьников в осенние и зимние каникулы, новогодние программы и на объекты Новой туристской географии.

Программа роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» в каждом городе состоит из блока презентаций всех участников и деловых переговоров в ходе воркшопов.

Постоянно проводимое организаторами анкетирование участников и посетителей свидетельствует об актуальности нынешнего формата «один день – один город – одно мероприятие», высокой эффективности живых презентаций, прямого общения и возможностей установления «на месте» партнерских связей с региональными турфирмами.

Роуд-шоу Санкт-Петербурга проходят в этом году при переполненных залах, что свидетельствует о высоком интересе к Северной столице турфирм в регионах. Ожидается, что в общей сложности в ходе роуд-шоу на Урале будет проведено более полутора тысяч деловых встреч с потенциальными партнерами.

Делегация профессионалов Петербурга будет путешествовать из города в город на автобусе, оформленном в фирменном бирюзовом стиле Санкт-Петербурга, который всегда на маршруте обращает на себя взгляды местных жителей и туристов.

Участники роуд-шоу и Городское туристско-информационное бюро Петербурга рассчитывают, что предстоящие мероприятия вызовут большой интерес у профессионалов турбизнеса в регионах и дадут импульс дальнейшему росту турпотока в город на Неве из регионов Уральского федерального округа.

7 октября, 10:00 – 15:00, Тюмень, отель Double Tree by Hilton, ул. Орджоникидзе, д. 46

8 октября, 10:00 – 15:00, Екатеринбург, отель Hyаtt Regency, ул. Бориса Ельцина, д. 8

9 октября, 10:00 – 15:00, Челябинск, отель City Hotel, ул. Кирова, д. 159

Программа роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»

- Регистрация посетителей и приветственный кофе-брейк;

- Презентация туристских возможностей Санкт-Петербурга и участников из Санкт-Петербурга;

- Воркшоп в формате биржи деловых контактов;

- Итоговый фуршет и розыгрыш призов.

Участники роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»

• Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга;

• туроператоры: «Невские сезоны», «Петротур», «Дельта Невы», «Музыка Путешествий», «Премьера», «Арт-Тревел», «Серебряное кольцо», «Невский тур»;

• отели «Астория», «Англетер», Four Seasons Hotel Lion Palace St Petersburg;

• туристская судоходная компания «АСТРА МАРИН»;

• авиакомпания Nordwind Airlines.

Программа мероприятий роуд-шоу и регистрация для участия

Регистрация для участия обязательна! Наличие визитных карточек для посещения мероприятий обязательно!

Ждем вас на главном профессиональном туристическом роуд-шоу Санкт-Петербурга!



