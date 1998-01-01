|
02 октября
Турбизнес Петербурга отправится на Урал
Роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» пройдёт 7-9 октября в Тюмени, Екатеринбурге и Челябинске
Сезон выездных профессиональных роуд-шоу Санкт-Петербурга в российских регионах в самом разгаре. Позади – мероприятия, успешно проведенные в 12 городах Центральной России и Приволжья.
Впереди – четвертое по счету в этом году роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!», которое пройдёт 7-9 октября в трех городах Уральского федерального округа – Тюмени, Екатеринбурге и Челябинске.
До конца нынешнего года также запланированы презентации Санкт-Петербурга в Сибири.
Профессиональные мероприятия организованы Комитетом по развитию туризма и Городским туристско-информационным бюро совместно с ведущими компаниями сферы гостеприимства Санкт-Петербурга.
Делегация профессионалов туризма Петербурга, которая выезжает в города Урала, представляет практически все сектора туристического рынка. В ее составе ведущие петербургские туроператоры, отели, туристская судоходная компания и авиаперевозчик.
Традиционно в каждом городе роуд-шоу участники представят региональным агентствам весь спектр туристических программ – от классических экскурсионных и уже ставших популярными событийных, а также профориентационных, патриотических, оздоровительных, экологических.
Особые акценты будут сделаны на поездки для школьников в осенние и зимние каникулы, новогодние программы и на объекты Новой туристской географии.
Программа роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» в каждом городе состоит из блока презентаций всех участников и деловых переговоров в ходе воркшопов.
Постоянно проводимое организаторами анкетирование участников и посетителей свидетельствует об актуальности нынешнего формата «один день – один город – одно мероприятие», высокой эффективности живых презентаций, прямого общения и возможностей установления «на месте» партнерских связей с региональными турфирмами.
Роуд-шоу Санкт-Петербурга проходят в этом году при переполненных залах, что свидетельствует о высоком интересе к Северной столице турфирм в регионах. Ожидается, что в общей сложности в ходе роуд-шоу на Урале будет проведено более полутора тысяч деловых встреч с потенциальными партнерами.
Делегация профессионалов Петербурга будет путешествовать из города в город на автобусе, оформленном в фирменном бирюзовом стиле Санкт-Петербурга, который всегда на маршруте обращает на себя взгляды местных жителей и туристов.
Участники роуд-шоу и Городское туристско-информационное бюро Петербурга рассчитывают, что предстоящие мероприятия вызовут большой интерес у профессионалов турбизнеса в регионах и дадут импульс дальнейшему росту турпотока в город на Неве из регионов Уральского федерального округа.
7 октября, 10:00 – 15:00, Тюмень, отель Double Tree by Hilton, ул. Орджоникидзе, д. 46
8 октября, 10:00 – 15:00, Екатеринбург, отель Hyаtt Regency, ул. Бориса Ельцина, д. 8
9 октября, 10:00 – 15:00, Челябинск, отель City Hotel, ул. Кирова, д. 159
Программа роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»
- Регистрация посетителей и приветственный кофе-брейк;
- Презентация туристских возможностей Санкт-Петербурга и участников из Санкт-Петербурга;
- Воркшоп в формате биржи деловых контактов;
- Итоговый фуршет и розыгрыш призов.
Участники роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»
• Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга;
• туроператоры: «Невские сезоны», «Петротур», «Дельта Невы», «Музыка Путешествий», «Премьера», «Арт-Тревел», «Серебряное кольцо», «Невский тур»;
• отели «Астория», «Англетер», Four Seasons Hotel Lion Palace St Petersburg;
• туристская судоходная компания «АСТРА МАРИН»;
• авиакомпания Nordwind Airlines.
Программа мероприятий роуд-шоу и регистрация для участия
Регистрация для участия обязательна! Наличие визитных карточек для посещения мероприятий обязательно!
Ждем вас на главном профессиональном туристическом роуд-шоу Санкт-Петербурга!
