Индия и Шри-Ланка обновляют правила въезда в страну

Индия вводит единую электронную карту прибытия, а Шри-Ланка - предварительное электронное разрешение на въезд

В октябре Индия и Шри-Ланка обновляют правила въезда, - сообщает пресс-служба АТОР.

Так, с 1 октября Индия ввела единую электронную карту прибытия (e-Arrival Card), которая заменяет бумажные иммиграционные анкеты. Теперь все необходимые сведения необходимо подавать онлайн через портал Indian Visa Online или мобильное приложение Su-Swagatam не позднее чем за 72 часа до въезда в страну.

В электронной форме потребуется указать паспортные данные, информацию о рейсе, цель визита, адрес проживания в Индии и контакты.

После обработки на указанную электронную почту будет отправлено подтверждение с QR-кодом, которое рекомендуется сохранить в телефоне или иметь при себе в распечатанном виде. Электронная миграционная карта прибытия запрашивает те же данные, что и старая бумажная форма, подчеркивают в PAC Group.

Заполнение новой электронной карты обязательно для всех иностранных граждан, включая детей. Как подчеркивают в TEZ Tour, e-Arrival Card не является заменой визы. Для въезда в Индию по-прежнему необходимо оформить электронную или бумажную визу.

По мнению экспертов ITM group и «Русского Экспресса», введение e-Arrival Card – это плюс для пассажиров, для которых сократится время прохождения иммиграционного контроля.

В ITM group сказали, что по состоянию на 30 сентября новая система еще не заработала, поэтому пока протестировать нововведение не удалось.

Другие участники туристического рынка также уверены: появление e-Arrival Card пойдет туристам на пользу. Многие страны, например, Таиланд и Индонезия, уже перешли на такую электронную форму, напомнили в «Русском Экспрессе».

С 15 октября 2025 года обновит правила въезда и Шри-Ланка.

С указанной даты получить визу по прилете будет уже нельзя: въезд станет возможен только по предварительно полученному электронному разрешению (ETA). Оформить его необходимо на официальном портале Online Visa Application.

По мнению властей, это нововведение сократит очереди в аэропортах в высокий сезон, разгрузив стойки паспортного контроля.

Для российских туристов оформление ETA является бесплатным, в то время как для граждан других стран предусмотрен визовый сбор, размер которого зависит от категории поездки.

Туроператоры рекомендуют подавать заявление на ETA минимум за 48 часов до вылета, точно указывая адрес электронной почты, так как именно на него придет подтверждение. Чтобы избежать проблем при прохождении паспортного контроля (например, в случае отсутствия интернета или разрядившегося телефона), эксперты рекомендуют иметь при себе распечатанную копию разрешения.

Невыполнение требований по оформлению ETA может стать причиной отказа в посадке на рейс, констатируют в PAC Group.

Туроператоры уверены, что новые правила в Индии и на Шри-Ланке не вызовут сложностей у туристов.

Например, как рассказали в «Русском Экспрессе», ланкийский портал для оформления ЕТА адаптирован для русскоговорящих туристов, хотя анкета и заполняется на английском языке. Оформление занимает порядка 10 минут.

Бумажную анкету для въезда в Индию также заполняли на иностранном языке.

Многие россияне уже имеют опыт заполнения подобных анкет, а современные технологии легко решают проблему перевода, отмечают в Anex.

К тому же для внесения данных требуется лишь базовая информация: имена и фамилии, название отеля из ваучера и номер рейса, резюмируют в Space Travel.

Тем не менее туроператоры готовы взять на себя оформление необходимых электронных документов, таких как e-Arrival Card для въезда в Индию или ETA для поездки на Шри-Ланку.

Эту услугу можно включить в стоимость тура при покупке. Например, помощь в получении ETA для Шри-Ланки обойдется в среднем в 20 долларов.

