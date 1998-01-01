|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
01 октября
Осенняя серия Workshop «Турбизнес» - от Самары до Астаны!
В этом году в начавшихся выездных мероприятиях принимает более 30 компаний, которые представляют все сектора туррынка
Традиционная осенняя серия Workshop «Турбизнес» стартовала вчера в Нижнем Новгороде и пройдет в октябре в восьми мегаполисах России, а также в крупнейших городах стран СНГ — Минске, Алматы и Астане.
Трудно поверить, что этой осенью роуд-шоу проходят уже в 54-й раз! В России больше нет региональных мероприятий такого охвата и с такой длительной историей проведения.
За прошедшие почти 30 лет века «Турбизнес» успешно реализовал более тысячи воркшопов и роуд-шоу в 70-ти с лишним городах России и других стран Европы и Азии.
На карте бизнес-вояжей «Турбизнеса» два десятка стран Восточной Европы, СНГ, Балтии и Азии. А география в России простирается от Калининграда до Владивостока.
Как отмечают организаторы, «за двадцать семь лет проведения формат прямого общения профессионалов доказал свою нужность рынку, высокую эффективность и роуд-шоу по-прежнему популярны, как у игроков рынка - туроператоров, отелей, курортов, ТИЦ, так и у региональных агентств».
В этом году в выездных мероприятиях принимает более 30 компаний. Они представляют все сектора туристического рынка: операторы по выездному и внутреннему туризму, гостиницы и гостиничный сети, онлайн–системы бронирования, офисы по туризму российских регионов и зарубежных стран
Всего в рамках осенний серии будет проведено более 70 презентаций и мастер-классов, серия бизнес – завтраков. Ожидается что в общей сложности роуд-шоу «Турбизнес» посетят около тысячи региональных турагентств
Традиционно главные акценты участников воркшопов будут сделаны на внутренний туризм в России - Москву, Петербург, Краснодарский край, Поволжье, Карелию, Урал, Сибирь и многие другие города и регионы.
В числе зарубежных направлений, которые представят на воркшопах участники – Грузия, Мальдивы, Куба, ОАЭ, Египет и др.
На этой неделе выездные рабочие встречи успешно проходят в городах Поволжья. Вчера делегация «Турбизнеса» побывала в Нижнем Новгороде .
Сегодня в Казани настоящий аншлаг - мероприятие посетило более 120 агентств Татарстана.
А уже завтра — большая встреча профессионалов в Самаре.
Даты проведения Workshop «Турбизнес» ОСЕНЬ-2025:
2 октября Самара
3 октября Уфа
7 октября Челябинск
8 октября Тюмень
9 октября Екатеринбург
14 октября Санкт-Петербург
6 октября Минск
21 октября Алматы
23 октября Астана
Регистрация для посещения воркшопов
Ждем вас на главном осеннем профессиональном туристическом роуд-шоу в регионах России!
Следите за нашими новостями и подписывайтесь на наш телеграмм-канал, где мы размещаем всю актуальную информацию о мероприятиях роуд-шоу!
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72