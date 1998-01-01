Новости

Осенняя серия Workshop «Турбизнес» - от Самары до Астаны!

В этом году в начавшихся выездных мероприятиях принимает более 30 компаний, которые представляют все сектора туррынка

Традиционная осенняя серия Workshop «Турбизнес» стартовала вчера в Нижнем Новгороде и пройдет в октябре в восьми мегаполисах России, а также в крупнейших городах стран СНГ — Минске, Алматы и Астане.

Трудно поверить, что этой осенью роуд-шоу проходят уже в 54-й раз! В России больше нет региональных мероприятий такого охвата и с такой длительной историей проведения.

За прошедшие почти 30 лет века «Турбизнес» успешно реализовал более тысячи воркшопов и роуд-шоу в 70-ти с лишним городах России и других стран Европы и Азии.

На карте бизнес-вояжей «Турбизнеса» два десятка стран Восточной Европы, СНГ, Балтии и Азии. А география в России простирается от Калининграда до Владивостока.

Как отмечают организаторы, «за двадцать семь лет проведения формат прямого общения профессионалов доказал свою нужность рынку, высокую эффективность и роуд-шоу по-прежнему популярны, как у игроков рынка - туроператоров, отелей, курортов, ТИЦ, так и у региональных агентств».

В этом году в выездных мероприятиях принимает более 30 компаний. Они представляют все сектора туристического рынка: операторы по выездному и внутреннему туризму, гостиницы и гостиничный сети, онлайн–системы бронирования, офисы по туризму российских регионов и зарубежных стран

Всего в рамках осенний серии будет проведено более 70 презентаций и мастер-классов, серия бизнес – завтраков. Ожидается что в общей сложности роуд-шоу «Турбизнес» посетят около тысячи региональных турагентств

Традиционно главные акценты участников воркшопов будут сделаны на внутренний туризм в России - Москву, Петербург, Краснодарский край, Поволжье, Карелию, Урал, Сибирь и многие другие города и регионы.

В числе зарубежных направлений, которые представят на воркшопах участники – Грузия, Мальдивы, Куба, ОАЭ, Египет и др.

На этой неделе выездные рабочие встречи успешно проходят в городах Поволжья. Вчера делегация «Турбизнеса» побывала в Нижнем Новгороде .

Сегодня в Казани настоящий аншлаг - мероприятие посетило более 120 агентств Татарстана.

А уже завтра — большая встреча профессионалов в Самаре.

Даты проведения Workshop «Турбизнес» ОСЕНЬ-2025:

2 октября Самара

3 октября Уфа

7 октября Челябинск

8 октября Тюмень

9 октября Екатеринбург

14 октября Санкт-Петербург

6 октября Минск

21 октября Алматы

23 октября Астана

