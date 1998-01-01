Новости Гендиректор туркомпании "Первый туристический центр" приговорена к 4 годам колонии Руководителя компании признали виновной в обмане клиентов на 11 млн рублей

Гендиректора туркомпании "Первый туристический центр" признали виновной в обмане клиентов на 11 млн рублей, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда Амурской области. Отмечается, что женщина приговорена к 4 годам колонии общего режима.



"Подсудимая признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). С декабря 2023 по август 2024 года Куликова систематически обманывала клиентов, предлагая им услуги по оформлению туристических путевок. При этом она заранее знала, что не намерена выполнять свои обязательства", - говорится в сообщении.



В турфирме клиентов убеждали оплатить отдых в таких странах, как Таиланд, Турция, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Китай и другие.

По данным следствия, от действий обвиняемой пострадали 30 человек из Благовещенска, а также других городов Амурской области, Якутии и Магаданской области. Общая сумма ущерба составила более 11 млн рублей, из которых 2,8 млн рублей гендиректор турфирмы вернула.

По решению суда женщина должна возместить оставшийся материальный ущерб потерпевшим. Кроме того, некоторые клиенты заявили о причинении морального вреда, - сообщает "Интерфакс". По информации информагентства "Амур.Лайф", осужденная - 37-летняя предпринимательница Евгения Куликова (на фото). Согласно открытым данным, ООО «Первый туристический центр» было зарегистрировано 17 июля 2017 года. Напомним, что на прошлой неделе крупное туристическое агентство "Центр онлайн бронирования" (ООО "Открытый мир"), имеющее офисы в Москве, Петербурге и Краснодаре, начало уведомлять туристов и туроператоров о неспособности выполнить взятые на себя обязательства. "Центр онлайн бронирования" – компания, которая занимается продажей туров преимущественно по России, а также в Абхазию и Белоруссию. Признаки нестабильной работы она начала демонстрировать еще в прошлом году. Но месяц назад ситуация стала заметно ухудшаться, и на минувшей неделе "Центр онлайн бронирования" начал уведомлять туристов и туроператоров о неспособности выполнить взятые на себя обязательства", - говорилось в сообщении АТОР. Как отметили в АТОР, количество пострадавших оценивается в несколько сотен человек, по другой версии – около тысячи. Недовольные туристы объединяются в социальных сетях и планируют подать коллективные обращения в суд, Роспотребнадзор и Следственный комитет РФ.

По данным объединения, объемы туркомпании составляют порядка 500 млн рублей в год. Другой источник на рынке считает, что объем бронирований в год у компании составляет свыше 1 млрд рублей, у компании были заявки и на 2026 год.



По информации источников АТОР, задолженность "Центра онлайн бронирования" перед туроператорами составляет на текущий момент около 70 млн рублей или больше. Это деньги, которые агентство получило от туристов, заведя заявки в системы туроператоров, но не передало туроператорским компаниям. /TOURBUS.RU Фото: Информагентство Amur.Life

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 По тексту:



Подписка