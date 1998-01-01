|
01 октября
Гендиректор туркомпании "Первый туристический центр" приговорена к 4 годам колонии
Руководителя компании признали виновной в обмане клиентов на 11 млн рублей
Гендиректора туркомпании "Первый туристический центр" признали виновной в обмане клиентов на 11 млн рублей, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда Амурской области.
Отмечается, что женщина приговорена к 4 годам колонии общего режима.
При этом она заранее знала, что не намерена выполнять свои обязательства", - говорится в сообщении.
Общая сумма ущерба составила более 11 млн рублей, из которых 2,8 млн рублей гендиректор турфирмы вернула.
По информации информагентства "Амур.Лайф", осужденная - 37-летняя предпринимательница Евгения Куликова (на фото).
Согласно открытым данным, ООО «Первый туристический центр» было зарегистрировано 17 июля 2017 года.
Напомним, что на прошлой неделе крупное туристическое агентство "Центр онлайн бронирования" (ООО "Открытый мир"), имеющее офисы в Москве, Петербурге и Краснодаре, начало уведомлять туристов и туроператоров о неспособности выполнить взятые на себя обязательства.
"Центр онлайн бронирования" – компания, которая занимается продажей туров преимущественно по России, а также в Абхазию и Белоруссию. Признаки нестабильной работы она начала демонстрировать еще в прошлом году.
Но месяц назад ситуация стала заметно ухудшаться, и на минувшей неделе "Центр онлайн бронирования" начал уведомлять туристов и туроператоров о неспособности выполнить взятые на себя обязательства", - говорилось в сообщении АТОР.
Как отметили в АТОР, количество пострадавших оценивается в несколько сотен человек, по другой версии – около тысячи. Недовольные туристы объединяются в социальных сетях и планируют подать коллективные обращения в суд, Роспотребнадзор и Следственный комитет РФ.
Это деньги, которые агентство получило от туристов, заведя заявки в системы туроператоров, но не передало туроператорским компаниям.
/TOURBUS.RU
Фото: Информагентство Amur.Life
