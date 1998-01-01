Новости

Самара: Центр авторской моды и изысканной гастрономии

Мы продолжаем рассказ об инфотуре с уникальной программой: «Модерн и мода», который состоялся в Самаре

Для представителей федеральных и региональных туристических агентств и профильных СМИ, администрацией Самарской области был проведен информационный тур с уникальной программой: «Модерн и мода», включающий в себя посещение наиболее знаковых тематических мест и достопримечательностей Самары. Не секрет, что созданный образ, транслирующий уникальные особенности территории, - всегда привлекателен для туристов.

В данном случае акцент был сделан на Самарском модерне: самых красивых зданиях города начала 20 века, а также на модных самарских брендах, Домах мод и дизайнерах, которые ярко заявили о себе в последнее время.

Сегодня — окончание материала о путешествии нашего корреспондента, начатый во вчерашнем выпуске.

...Вторая, не менее интересная часть инфо-тура была посвящена современным «модным точкам» Самары. Так, одним из главных амбассадоров самарской моды сегодня считается дизайнер, предприниматель и основатель одноименного бренда - Мария Горячева.

Успех Дома моды Маши Горячевой стал символом того, что креативные идеи могут с успехом реализовываться и в регионах, влияя на их туристическую привлекательность.

Атмосферное пространство исторического здания, с красивым фасадом на Некрасовской улице, где расположен Дом моды часто привлекает внимание туристов не только архитектурой здания, но и витринами, как отдельным видом искусства.

Еще одно модное самарское место - Дом красоты «Зори». Это модная экосистема со своими «светлицами» красоты: «Душа и Тело», «Очерк Бровей» или «Водопад Волос». Но настоящая концентрация модных локальных брендов - это, конечно, «Территория моды» на Станкозаводе.

Новое общественное креативное всесезонное пространство - сосредоточение креативной энергии. Здесь проходят показы, лекции историков моды, дизайнеров, идут презентации сезонных коллекций, открыты шоу-румы с изделиями региональных модных брендов и мерчей с символикой Самары.

Мотивы посвящены Жигулёвским горам, одноимённому пивоваренному заводу и ярким местным достопримечательностям, например, ракете-носителю, костёлу и стеле-памятнику в виде ладьи на набережной Волги.

Безусловной и немаловажной составляющей каждого путешествия является гастрономия.

В данном случае, за нее отвечали ресторан «Гринберг», расположенный в историческом центре, отреставрированном здании - объекте Культурного наследия на Некрасовской улице; ресторан LUNASOLE, где в меню от самарского тандема бренд-шефов Евгения Гурина и Андрея Рогачева собраны сицилийская и неаполитанская пицца из дровяной печи, паста, блюда из морепродуктов, блюда из дровяной печи и потрясающие десерты; а также - ресторан Vivi, предоставляющий для жителей города и туристов редкие специалитеты собственного производства, а также настоящую неаполитанскую пиццу, техника приготовления которой официально признана ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием человека.

В настоящее время для гостей города открыто большое количество не только отелей, но и загородных домов.

Так, отличным сочетанием комфорта и расположения в самом центре города станет отель "Граф Орлов" 4*, а тем, кто захочет провести время на природе подойдет загородный комплекс для семейного отдыха и деловых встреч - «Русская охота».

По словам его директора Сергея Редина, сегодня наблюдается больший спрос на корпоративные и деловые мероприятия именно за пределами города, поэтому развитие загородной инфраструктуры идет высокими темпами.

Загородный клуб Sky village также предоставляет своим гостям настоящий эко - отдых, с панорамой на национальный парк Самарская Лука, неповторимыми закатами и редким ощущением отдыха, когда ничего не хочется менять...

/TOURBUS.RU

Фото:ТБ



