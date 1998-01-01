“Аэрофлот” впервые полетит в Египет из Краснодара и увеличил число рейсов на Хайнань из Хабаровска

"Аэрофлот" запускает прямые рейсы из Краснодара в Шарм-эль-Шейх и Хургаду, а также в Дубай, Ереван и Стамбул

"Аэрофлот" совместно с туроператором "Библио-Глобус" запускают программу полетов в Египет из аэропорта Краснодара, сообщили нам сегодня в пресс-службе национального перевозчика.

Так, с 8 октября стартуют прямые рейсы в Шарм-эль-Шейх, с 9 октября - в Хургаду.



На первоначальном этапе полеты будут выполняться с частотой два раза в неделю: в Хургаду - по четвергам и воскресеньям, в Шарм-эль-Шейх - по средам и субботам.

На маршрутах между Краснодаром и курортами Египта будут задействованы лайнеры Boeing-737.



Как сообщалось, с 26 сентября "Аэрофлот" начал выполнять прямые ежедневные рейсы из краевого центра в Ереван и Стамбул, с 8 октября откроются перелеты в Дубай (аэропорт Аль-Мактум).



Аэропорт Краснодара возобновил работу в сентябре 2025 года после более чем трехлетнего перерыва. По решению авиавластей, на первом этапе полеты в Краснодар выполняются с 9:00 до 19:00 мск. На круглосуточный режим работы аэропорт может перейти в начале 2026 года, сообщал ранее управляющий директор терминала Дмитрий Кириченко.

По его словам, до конца этого года пассажиропоток может составить не менее 500 тыс. человек.



Из соображений безопасности в феврале 2022 года были закрыты аэропорты в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, Симферополе и Липецке.

В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты, с июля этого года - Геленджика.



"Аэрофлот" также увеличил частоту рейсов на остров Хайнань из Хабаровска, сообщает пресс-служба хабаровского аэропорта.

"С 1 октября в аэропорту Хабаровск увеличивается количество вылетов на популярный курорт Санья. Авиакомпания "Аэрофлот" дополняет расписание еще одним еженедельным рейсом" - говорится в сообщении.



Теперь полеты на самолетах Boeing-737-800 будут выполняться три раза в неделю: по средам, субботам и воскресеньям.

Всего с начала 2025 года данным направлением полетов из аэропорта Хабаровск воспользовались более 22 тыс. пассажиров.

/TOURBUS.RU