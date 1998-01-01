Георгий Мохов: Туроператоры не будут больше отвечать за недобросовестных турагентов

Законопроект о разграничении ответственности туроператоров, турагентов и третьих лиц доработан и готов к принятию

Законопроект о разграничении ответственности туроператоров, турагентов и третьих лиц доработан и получил положительное заключение об оценке регулирующего воздействия.

Этот важный документ, предусматривающий поправки в закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», разработан Минэкономразвития по инициативе туротрасли для решения системных проблем. Работа над ним велась с января 2024 года. - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

Необходимость четкого разграничения ответственности связана тем, что в последние годы резко выросло количество исков к туроператорам по возврату средств за туры, которые они не продавали.

Одновременно все чаще в случае различных происшествий с туристами туроператорам приходится отвечать за действия третьей стороны – перевозчика, отеля или организатора экскурсии.

«Законопроект инициирован для решения важной отраслевой проблемы – разграничения обязанностей и ответственности участников туррынка. Например, в ситуации, когда туроператор вынужден отвечать перед туристом за услуги, которые турагент включил в договор о реализации турпродукта, не уведомив об этом туроператора и не оплатив включенные в договор дополнительные услуги, получив при этом деньги от клиентов.

Немало также случаев, когда турагенты получают деньги от клиентов и скрываются, а туроператор обязан возмещать денежные средства только на основании того, что указан в договоре», – поясняет вице-президент Российского союза туриндустрии, генеральный директор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.

По его словам, законопроект указывает, что турагент несет ответственность в случае неперечисления денежных средств, полученных от туриста, на расчетный счет туроператора. Вместе с тем проект акцентирует ответственность туроператора за достоверность переданной турагенту информации и качество предоставляемых услуг.

Туроператор отвечает перед туристом за все услуги, если турагент не нарушает обязанности по оплате договора.

По мнению г-на Мохова, новая норма безусловно окажет влияние на судебную практику после вступления в силу, но на это потребуется время.

«Споров в этой сфере много, судебная практика очень обширна, мы можем увидеть результат только когда норма будет учитываться судами при принятии решений уже в апелляции, на это уйдет не меньше года», – заметил эксперт.

В то же время в новом законопроекте есть другая норма – об ответственности за действия третьих лиц. Она устанавливает, что ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу туриста вследствие недостатка услуги, входящей в турпродукт в сфере внутреннего или въездного туризма, несет лицо, непосредственно оказавшее такую услугу и являющееся причинителем вреда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

«Предложенная норма вовсе не гарантирует 100% освобождение туроператора от ответственности. Трудно предполагать, что после включения этой нормы в наш отраслевой закон сразу что-то изменится в судебной практике именно в контексте причинения вреда. У нас отраслевой закон, но есть еще закон «О защите прав потребителей» более широкого действия, есть гражданский и уголовный кодекс, где исполнитель при недостатках услуги несет ответственность независимо от наличия вины, в силу своего предпринимательского статуса.

Предложенная норма поможет отстаивать позицию защиты более аргументированно, но все зависит от особенностей ситуации, степени причиненного вреда, договорных отношений и еще множества факторов, рассматриваемых в суде при определении ответственного лица», – рассказал Георгий Мохов.

В течение шести месяцев с момента принятия норматива Минэкономразвития должно разработать и утвердить типовую форму договора с учетом новых требований.

По проекту закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года

/TOURBUS.RU