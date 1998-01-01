Кипр прекратил до 6 октября прием заявлений на визы

Технический перерыв связан с подготовкой острова к вступлению в Шенген и новой системой въезда в ЕС

Консульский отдел Посольства Республики Кипр в Москве с 30 сентября по техническим причинам приостановил аккредитацию всех туристических агентств до дальнейшего уведомления. Аналогичным образом поступили и в консульствах Кипра в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге, - сообщает АТОР.

В дипмиссии Кипра в эксклюзивном комментарии пояснили причины этого шага и рассказали, когда возобновится прием заявлений на визы.

Как сообщили дипломаты, данные меры связаны с двумя ключевыми изменениями.

Во-первых, с 12 октября в ЕС вводится новая Система въезда/выезда (Entry/Exit System, EES), которая будет автоматически регистрировать каждого гражданина страны, не входящей в Евросоюз, при пересечении внешних границ Шенгенской зоны, фиксируя точное время и место въезда или выезда.

При первом пересечении границы ЕС граждане будут обязаны предоставить отпечатки пальцев и биометрические данные лица.

Во-вторых, Кипр готовится к вхождению в Шенгенскую зону, что потребует от властей страны как усиления контроля за въездом иностранных граждан, так и приведения процедуры выдачи виз в соответствие с общими шенгенскими требованиями.

Консульства Республики Кипр возобновят прием заявлений на визы с 6 октября 2025 года.

«Однако появится важное новшество: помимо стандартного пакета документов, у заявителей будут собираться биометрические данные. Отпечатки пальцев и фото туристов будут делаться при подаче заявлений – как это принято при обращении за визами в страны Шенгенской зоны.

Для детей в возрасте до 12 лет сдача отпечатков пальцев не потребуется», – объяснили «Вестнику АТОР» в кипрской дипмиссии.

По данным официальной статистики, за первые 8 месяцев 2025 года на Кипре зарегистрировали 40,2 тыс. прибытий из России. Это на 31,8% больше, чем за тот же период 2024 года, - отметили в АТОР.

