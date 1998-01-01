|
30 сентября
Модерн и бренды: Самара расширяет свои туристические возможности
Информационный тур с уникальной программой: «Модерн и мода» состоялся в Самаре
Для представителей федеральных и региональных туристических агентств и профильных СМИ, администрацией Самарской области был проведен информационный тур с уникальной программой: «Модерн и мода», включающий в себя посещение наиболее знаковых тематических мест и достопримечательностей Самары.
Не секрет, что созданный образ, транслирующий уникальные особенности территории, - всегда привлекателен для туристов.
В данном случае - акцент был сделан на Самарском модерне: самых красивых зданиях города начала 20 века, а также на модных самарских брендах, Домах мод и дизайнерах, которые ярко заявили о себе в последнее время.
Помимо живописных набережных- Самара может похвастаться великолепными особняками и доходными домами в стиле модерн, зачастую не уступающим в своей красоте столичным постройкам Москвы и Санкт-Петербурга.
Знаковым, во всех отношениях здесь является «Музей модерна», расположенный в Особняке Курлиной. Это одна из первых построек Самары в стиле модерн, спроектированном в 1903 году Александром Зеленко. В 1995 –м особняк стал памятником исторического и культурного наследия федерального значения, а с 2012 – здесь функционирует уникальный музей. Буквально недавно, - в сентябре 2024 года после длительной реставрации открылась для посещения дача К. П. Головкина, датируемая 1908–1909-г. Купец, художник, путешественник, член городской Думыг-н Головкин вместе со своим другом Валентином Тепфером спроектировал здание, которое по сей день остается самой загадочной постройкой в городе.
Перед входом в здание размещена скульптура девушки, словно выходящей из волжской волны, а перед фасадом — стоят два огромных белых слона, благодаря которым за дачей закрепилось народное название «Дача со слонами».
Еще один яркий «представитель модерна» - Особняк общественного собрания на ул. Куйбышева. Его автором стал архитектор Дмитрий Вернер - мастер самарского модерна, подаривший этому зданию облик, хорошо сохранившийся до наших дней. Особняк Сурошникова был заказан владельцами у самого востребованного архитектора своего времени - Фёдора Шехтеля, а в «сказочном» Особняке Те-Клодта ныне расположена детская картинная галерея.
В конце 1896 года богатый самарский купец Иван Клодт приобрел пустующее место по Дворянской улице и отдал прошение в городскую управу с просьбой разрешить построить каменный дом. Сегодня главный артефакт особняка - изразцовая каминная печь, изготовленная еще в 1898 году на рижской фабрике "Цельм и Бем".
Отдельным пунктом посещения группы стал филиал Третьяковской галереи, открытый в Самаре тоже недавно, в 2024 году. Он разместился в уникальном памятнике конструктивизма – Фабрике-кухне завода им. Масленникова. Здание в форме серпа и молота, - спроектировано одной из первых женщин-архитекторов России Екатерины Максимовой.
Ныне в конструктивистских пространствах Фабрики проводятся выставки шедевров из коллекции Третьяковской галереи и других российских и мировых собраний. На данный момент здесь можно насладиться выставкой «Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда».
На первом этаже разместился «Музей Фабрики-кухни». Экспозиция посвящена социальному феномену фабрик-кухонь и другому направлению архитектуры - конструктивизму как стилю социальной утопии.
Параллельно с историей здания в экспозиции разворачивается «ностальгическая» история советского общепита и советской кулинарии в целом.
Окончание материала о необычных достопримечательностях Самары — в нашем завтрашнем выпуске.
/TOURBUS.RU
Фото: ТБ
