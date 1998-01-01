|
|
30 сентября
Туризм: Происшествия
В Крыму введен лимит на продажу бензина/ "Библио-Глобус" возместит стоимость сорванного тура/ Туристы погибли и пострадали, сорвавшись со скалы в Адыгее
В Крыму введен лимит на продажу бензина
Власти Крыма ввели лимит на продажу бензина на АЗС республики в 30 литров на руки, сообщил вчера глава республики Сергей Аксенов.
«С сегодняшнего дня вводится ограничение на объем продажи топлива - не более 30 литров в одни руки. Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме", - написал г-н Аксенов в своем телеграм-канале.
«Библио-Глобус» возместит стоимость сорванного тура
Стрежевской городской суд Томской области удовлетворил иск местного жителя к туроператору, который сорвал его заграничный отпуск, сообщает сегодня объединенная пресс-служба судов региона.
По данным пресс-службы, суд исходил из того, что в соответствии с действующим законодательством ответственность перед туристом за неисполнение обязательств по договору о реализации турпродукта, заключенному турагентом как от имени туроператора, так и от своего имени, несет туроператор.
Туристы погибли и пострадали, сорвавшись со скалы в Адыгее
С северного склона горы Фишт в Адыгее эвакуируют группу туристов, двое из которых сорвались со скалы 29 сентября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Медик оказала туристу доврачебную помощь. Как только погодные условия позволят, запланирована эвакуация вертолетом всех туристов на базу в Сочи", - рассказали в пресс-службе.
