Туризм: Происшествия

В Крыму введен лимит на продажу бензина

Власти Крыма ввели лимит на продажу бензина на АЗС республики в 30 литров на руки, сообщил вчера глава республики Сергей Аксенов.

«С сегодняшнего дня вводится ограничение на объем продажи топлива - не более 30 литров в одни руки. Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме", - написал г-н Аксенов в своем телеграм-канале.



Кроме того, власти республики договорились с нефтетрейдерами об ограничении стоимости топлива на ближайший месяц: дизельное - не дороже 75 рублей за литр, Аи-92 - не дороже 70 рублей за литр, Аи-95 - максимум 76 рублей за литр, Аи-95 премиум - не дороже 80 рублей за литр.

Наличие топлива на АЗС будут оглашать ежедневно на сайте республиканского Минтопэнерго, уточнил г-н Аксенов.



Глава республики 25 сентября заявил, что бензин Аи-95 поступит на заправки полуострова в необходимом объеме в течение двух дней, Аи-92 - в течение двух недель. В последние дни отпускная цена на отдельных АЗС в Крыму за Аи-95 превышала 88 рублей за литр, но на многих заправках ни Аи-95, ни Аи-92 не было, - сообщает «Интерфакс».

Ранее в понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что на заправках крупной сети АЗС города также вводятся ограничения на продажу бензина в 30 литров на руки.

«Библио-Глобус» возместит стоимость сорванного тура

Стрежевской городской суд Томской области удовлетворил иск местного жителя к туроператору, который сорвал его заграничный отпуск, сообщает сегодня объединенная пресс-служба судов региона.

"Стрежевчанин приобрел в туристическом агентстве путевку в Китай, заключил договор и полностью оплатил стоимость тура. Турагент частично перечислил деньги туроператору, который в свою очередь услугу по бронированию не выполнил. Когда разочарованный турист попытался вернуть свои деньги, все его попытки остались без ответа, тогда мужчина обратился в суд", - говорится в сообщении.



Суд взыскал с туроператора не только полную стоимость путевки (309 тыс. 610 рублей), но и неустойку в таком же размере, компенсацию морального вреда - 20 тыс. рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя - 319 тыс. 610 рублей, судебные расходы - 50 тыс. рублей.

По данным пресс-службы, суд исходил из того, что в соответствии с действующим законодательством ответственность перед туристом за неисполнение обязательств по договору о реализации турпродукта, заключенному турагентом как от имени туроператора, так и от своего имени, несет туроператор.



Решение вступило в законную силу.

В свою очередь источник в отрасли уточнил "Интерфаксу", что иск был подан к ООО "Библио-Глобус Туроператор".

Туристы погибли и пострадали, сорвавшись со скалы в Адыгее

С северного склона горы Фишт в Адыгее эвакуируют группу туристов, двое из которых сорвались со скалы 29 сентября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Вчера вечером спасатели МЧС России подняли пострадавшего туриста с опасного скального участка на гребень горы.

Медик оказала туристу доврачебную помощь. Как только погодные условия позволят, запланирована эвакуация вертолетом всех туристов на базу в Сочи", - рассказали в пресс-службе.



Как сообщалось, двое альпинистов сорвались со скалы горы Фишт, один из них погиб, второй получил травмы. Всего в составе тургруппы было шесть человек. Тело погибшего также эвакуируют со скального участка.

/TOURBUS.RU