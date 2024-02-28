Новости Георгий Мохов: «Внутренние» туроператоры должны войти в «Турпомощь», чтобы работать с Беларусью и Абхазией на льготных условиях Решение о льготах для организации туров в сопредельные дружественные страны оказалось с дорогостоящим «подвохом»

Как сообщает сегодня пресс-служба РСТ, при разработке закона о работе с дружественными странами речь шла о льготных условиях для туроператоров за счет приравнивания этих стран ко внутреннему туризму Однако, как рассказал вице-президент РСТ, генеральный директор юридического агентства «Персона грата» Георгий Мохов, получилось наоборот: статус компаний, работающих во внутреннем туризме, приравняли к выездным. Теперь они должны войти в ассоциацию «Турпомощь» и заплатить за вступление порядка 250 тыс. рублей. С 1 сентября вступил в силу закон о статусе туроператоров, специализирующихся на поездках в сопредельные государства, и льготном размере финансового обеспечения ответственности. Согласно документу, такие туроператоры смогут формировать фингарантии на 500 тыс. рублей – так же, как компании, работающие в сфере внутреннего туризма. Для выездного туризма, к которому относятся и сопредельные дружественные страны, финансовое обеспечение составляет 5% от стоимости турпродукта, но не менее 50 млн рублей. Пока в «льготный» список вошли лишь три страны – Абхазия, Белоруссия и Южная Осетия. Предполагается, что перечень будет расширяться. Как напоминает Георгий Мохов, прежде этими странами занимались в основном компании, специализирующиеся на внутреннем туризме, которые не входят в ассоциацию туроператоров по выездному туризму «Турпомощь». Сейчас им придется в нее вступить. о словам директора «Турпомощи» Александра Осауленко, компании проявляют большой интерес к работе с сопредельными странами и получению соответствующего статуса. «Большинство из них уже занимаются выездным туризмом, и им заново вступать в ассоциацию не надо. Насколько активно они стали заниматься сопредельными странами, мы увидим по их отчетам в ближайшее время. Есть также компании по внутреннему и въездному туризму, проявляющие интерес, от них много звонков, вопросов. Пока их несколько десятков, но в перспективе, по нашему прогнозу, число вырастет до сотни. Сейчас идет разъяснительная работа – какие нужны документы для вступления в ассоциацию, как формируется отчетность и так далее. Пока новых членов «Турпомощи» с таким статусом еще нет», – рассказал он. По словам Осауленко, при вступлении в «Турпомощь» «новым» туроператорам надо заплатить взнос в персональный фонд – это возвратная сумма, причем, она останется у них в управлении, на нее идет доход. “Однако многие туроператоры по внутреннему туризму предполагали, что получение нового статуса будет более простой процедурой и не потребует дополнительных расходов. Страховка на 500 тыс. рублей уже есть, достаточно уведомить Минэкономразвития – и можно работать, думали они. Вступление в «Турпомощь» для них слишком дорого, это половина суммы фингарантий для внутреннего туризма, хотя при разработке закона речь шла о льготных условиях”, приравнивании этих стран именно к внутреннему туризму, - отмечают в РСТ. «Мы сразу оформили дополнительное страхование и обратились в «Турпомощь», чтобы начать работать с Белоруссией полноценно. Пока мы продаем только обслуживание на территории этой страны, а проезд туристы оформляют сами. Но выяснилось, что за вступление надо заплатить примерно 250 тыс. рублей – 100 тыс. в персональный фонд, столько же в резервный плюс 30 тыс. страхование и 15 тыс. административные расходы. Это ощутимая сумма. Пришлось с сожалением приостановить эту затею. То есть мы будем работать как работали прежде – без включения в турпакет проезда», – рассказала директор компании «Виадук Тур» Лариса Федорова. По мнению Георгия Мохова, регулятору имеет смысл обратить внимание на сложившуюся ситуацию: «Возможно, надо предусмотреть необходимые изменения в правилах формирования фондов, чтобы предоставленная льгота дала задуманный эффект по легализации этого сегмента туристического рынка и стимулирование турпотоков с дружественными сопредельными странами». /TOURBUS.RU Фото: ИИ

