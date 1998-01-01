В столице будут активно развивать медицинский туризм

В первую очередь столичные власти будут ориентироваться на медицинских туристов из стран ближнего зарубежья

В Москве будут развивать медицинский туризм, планируется привлекать, в том числе, пациентов из других стран, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Наша цель - принимать на лечение не только жителей других регионов России, но и пациентов со всего мира. Мы планируем развивать в Москве медицинский туризм. Уверена, что уже сегодня столица имеет все возможности для этого", - рассказала г-жа Ракова в интервью газете "Коммерсантъ".



В первую очередь, отметила она, столичные власти будут ориентироваться на медицинских туристов из стран ближнего зарубежья.

"Организовать взаимодействие с ними проще, но также будем активно работать и с более отдаленными странами, приглашая их к сотрудничеству", - сказала г-жа Ракова.



При этом, по словам заммэра, медицинский туризм планируется развивать в рамках системы ОМС и в сфере платных услуг.

"Сегодня люди готовы инвестировать в свое здоровье и доплачивать за высокий уровень сервиса. Мы готовы предоставлять такие сервисные услуги наравне с частными клиниками, оставаясь при этом открытыми для работы в рамках ОМС", - подчеркнула г-жа Ракова.

Она сообщила, что Москва по большинству медицинских профилей демонстрирует более высокий уровень компетенций по сравнению со многими странами ближнего зарубежья.

Ракова также отметила, что медицинские услуги в Москве значительно дешевле, чем, например, в Корее или Турции.



Более 21,5 млн туристов посетили Россию с 2019 по 2024 год с целью получения медицинской помощи, оборот этого рынка составил более $1 млрд, сообщила ранее замминистра здравоохранения РФ Евгения Котова.

"Россия, становится в настоящее время одним из лидеров медицинского туризма. Вы знаете, что в систему здравоохранения продолжаются инвестиции в виде национальных проектов. Был еще и одноименный федеральный проект "Экспорт медицинских услуг" с 2019 по 2024 год, и он дал существенный толчок и продвижение медицинскому туризму.

Только за эти 6 лет, за годы реализации федерального проекта, нашу страну посетили более 21,5 миллиона иностранных туристов с целью лечения, с целью получения медицинской помощи", - рассказала она на сессии, посвященной развитию медицинского туризма в России.



"Оборот, поступления средств составили более 1,2 миллиарда долларов США, и это при условии сложной геополитической ситуации, нарушения транспортных схем, колебаний курсов мировых валют. Все это говорит о том, что сегодня иностранные жители, иностранные граждане выбирают Россию в качестве места лечения", - добавила министр.



Она заметила, что иностранцев привлекает высокое качество медицинского образования, развитая инфраструктура здравоохранения.

"Еще одно немаловажное преимущество – это наши цены на медицинские услуги. Они в разы меньше по ряду позиций, чем в других странах. Все это делает Россию привлекательной для получения медицинской помощи для иностранных граждан, и мы убеждены, что эта тема будет и дальше развиваться", - рассказала г-жа Котова.



По ее словам, наиболее популярные сферы медицины у иностранцев – акушерство и гинекология, онкология, офтальмология, кардиология, сердечно-сосудистая хирургия, чекапы, санаторно-курортное лечение.

