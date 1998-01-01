Главная
Новости
30 сентября
Российское посольство заявило о резком росте уличной преступности на Маврикии

Туроператоры между тем считают, что остров Маврикий остается одним из самых безопасных направлений в Африке


Picture background

 

На популярном у туристов острове Маврикий в Индийском океане участились случаи нападений и краж, - заявили в российском посольстве в этом африканском государстве.
"В связи с резким ухудшением криминогенной обстановки и участившимися вооруженными нападениями и кражами как в общественном транспорте, так и на улицах, особенно в районах Гранд-бей, Флореаль, Альбион и Кюрпип, посольство России просит соотечественников соблюдать бдительность", - говорится в сообщении посольства в телеграм-канале. Которое цитирует «Интерфакс».

Как отметили в дипмиссии, женщинам и детям не рекомендуется находиться на улице в темное время суток без сопровождения и по возможности воздерживаться от разговоров с посторонними без крайней необходимости.
"Не стоит демонстрировать и держать на виду деньги, драгоценности и ценные вещи, не оставлять вещи без присмотра, покидая территорию отелей", - подчеркнули в посольстве.
По словам дипломатов, в случае нападения необходимо сохранять спокойствие и при первой возможности обратиться в посольство и полицию.

Крупнейшие туроператоры, опрошенные АТОР, между тем отмечают, что заявленные в предупреждении районы либо не являются туристическими, либо инциденты в них носят единичный и локальный характер.

В Space Travel назвали сообщение неожиданным, напомнив, что Маврикий считается одним из самых безопасных направлений в Африке.

«Из всех упомянутых регионов у туристов популярен только Гранд-Бей. Мы регулярно отправляем туда клиентов и ни разу не получали информации о кражах или вооруженных нападениях. Флореаль и Кюрпип – это районы в глубине острова, и туристов там практически не бывает», – пояснили в компании.

 

В TEZ Tour также заверили, что Маврикий – безопасное место. 

«Как и в любой стране мира, каждый должен быть осторожен, выходя на улицу поздно вечером. Согласно статистике, в отелях никто не подвергался ограблениям. Будьте уверены, что наши законы очень строги в отношении грабежей, особенно касающихся туристов», – сообщили туроператору в принимающей компании

 

В туроператоре «Русский Экспресс», со ссылкой на принимающую сторону, уточнили, что речь, вероятно, идет о единичных случаях.

«Что касается вооруженных нападений, это была местная разборка. Флореаль, Альбион и Кюрпип – это центр острова, там нет отелей, в которых размещают туристов», – сообщили в компании. 

Anex подтвердил, что указанные районы не являются туристическими зонами, а от принимающей стороны получена информация о спокойной обстановке в целом на острове.


На основании комплексной оценки ситуации, АТОР рекомендует туристам, выбирающим отдых на Маврикии, сохранять спокойствие. Туроператоры и местные власти не наблюдают угрозы для организованных туристов в курортных зонах.

Помимо этого, необходимо, конечно же, соблюдать стандартные меры безопасности, актуальные для любой точки мира: не оставлять ценности без присмотра на пляже, использовать гостиничный сейф, избегать безлюдных неосвещенных мест в темное время суток.

Отдыхающим стоит быть внимательными при самостоятельных выездах в нетуристические районы, такие как Флореаль или Кюрпип. И, конечно, иметь при себе номер горячей линии посольства и контакты своего туроператора и принимающей стороны.

 

На текущий момент ни один из туроператоров не планирует корректировать программу отдыха на Маврикии или вводить дополнительные ограничения для туристов, - заключили в ассоциации.

/TOURBUS.RU

 

Фото: tourismauthority.mu

 


