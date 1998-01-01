Новости Российское посольство заявило о резком росте уличной преступности на Маврикии Туроператоры между тем считают, что остров Маврикий остается одним из самых безопасных направлений в Африке

На популярном у туристов острове Маврикий в Индийском океане участились случаи нападений и краж, - заявили в российском посольстве в этом африканском государстве.

"В связи с резким ухудшением криминогенной обстановки и участившимися вооруженными нападениями и кражами как в общественном транспорте, так и на улицах, особенно в районах Гранд-бей, Флореаль, Альбион и Кюрпип, посольство России просит соотечественников соблюдать бдительность", - говорится в сообщении посольства в телеграм-канале. Которое цитирует «Интерфакс».



Как отметили в дипмиссии, женщинам и детям не рекомендуется находиться на улице в темное время суток без сопровождения и по возможности воздерживаться от разговоров с посторонними без крайней необходимости.

"Не стоит демонстрировать и держать на виду деньги, драгоценности и ценные вещи, не оставлять вещи без присмотра, покидая территорию отелей", - подчеркнули в посольстве.

По словам дипломатов, в случае нападения необходимо сохранять спокойствие и при первой возможности обратиться в посольство и полицию.



Крупнейшие туроператоры, опрошенные АТОР, между тем отмечают, что заявленные в предупреждении районы либо не являются туристическими, либо инциденты в них носят единичный и локальный характер. В Space Travel назвали сообщение неожиданным, напомнив, что Маврикий считается одним из самых безопасных направлений в Африке. «Из всех упомянутых регионов у туристов популярен только Гранд-Бей. Мы регулярно отправляем туда клиентов и ни разу не получали информации о кражах или вооруженных нападениях. Флореаль и Кюрпип – это районы в глубине острова, и туристов там практически не бывает», – пояснили в компании. В TEZ Tour также заверили, что Маврикий – безопасное место. «Как и в любой стране мира, каждый должен быть осторожен, выходя на улицу поздно вечером. Согласно статистике, в отелях никто не подвергался ограблениям. Будьте уверены, что наши законы очень строги в отношении грабежей, особенно касающихся туристов», – сообщили туроператору в принимающей компании В туроператоре «Русский Экспресс», со ссылкой на принимающую сторону, уточнили, что речь, вероятно, идет о единичных случаях. «Что касается вооруженных нападений, это была местная разборка. Флореаль, Альбион и Кюрпип – это центр острова, там нет отелей, в которых размещают туристов», – сообщили в компании. Anex подтвердил, что указанные районы не являются туристическими зонами, а от принимающей стороны получена информация о спокойной обстановке в целом на острове.

На основании комплексной оценки ситуации, АТОР рекомендует туристам, выбирающим отдых на Маврикии, сохранять спокойствие. Туроператоры и местные власти не наблюдают угрозы для организованных туристов в курортных зонах. Помимо этого, необходимо, конечно же, соблюдать стандартные меры безопасности, актуальные для любой точки мира: не оставлять ценности без присмотра на пляже, использовать гостиничный сейф, избегать безлюдных неосвещенных мест в темное время суток. Отдыхающим стоит быть внимательными при самостоятельных выездах в нетуристические районы, такие как Флореаль или Кюрпип. И, конечно, иметь при себе номер горячей линии посольства и контакты своего туроператора и принимающей стороны. На текущий момент ни один из туроператоров не планирует корректировать программу отдыха на Маврикии или вводить дополнительные ограничения для туристов, - заключили в ассоциации. /TOURBUS.RU Фото: tourismauthority.mu

