30 сентября
Российское посольство заявило о резком росте уличной преступности на Маврикии
Туроператоры между тем считают, что остров Маврикий остается одним из самых безопасных направлений в Африке
На популярном у туристов острове Маврикий в Индийском океане участились случаи нападений и краж, - заявили в российском посольстве в этом африканском государстве.
В Space Travel назвали сообщение неожиданным, напомнив, что Маврикий считается одним из самых безопасных направлений в Африке.
«Из всех упомянутых регионов у туристов популярен только Гранд-Бей. Мы регулярно отправляем туда клиентов и ни разу не получали информации о кражах или вооруженных нападениях. Флореаль и Кюрпип – это районы в глубине острова, и туристов там практически не бывает», – пояснили в компании.
В TEZ Tour также заверили, что Маврикий – безопасное место.
«Как и в любой стране мира, каждый должен быть осторожен, выходя на улицу поздно вечером. Согласно статистике, в отелях никто не подвергался ограблениям. Будьте уверены, что наши законы очень строги в отношении грабежей, особенно касающихся туристов», – сообщили туроператору в принимающей компании
В туроператоре «Русский Экспресс», со ссылкой на принимающую сторону, уточнили, что речь, вероятно, идет о единичных случаях.
«Что касается вооруженных нападений, это была местная разборка. Флореаль, Альбион и Кюрпип – это центр острова, там нет отелей, в которых размещают туристов», – сообщили в компании.
Anex подтвердил, что указанные районы не являются туристическими зонами, а от принимающей стороны получена информация о спокойной обстановке в целом на острове.
Помимо этого, необходимо, конечно же, соблюдать стандартные меры безопасности, актуальные для любой точки мира: не оставлять ценности без присмотра на пляже, использовать гостиничный сейф, избегать безлюдных неосвещенных мест в темное время суток.
Отдыхающим стоит быть внимательными при самостоятельных выездах в нетуристические районы, такие как Флореаль или Кюрпип. И, конечно, иметь при себе номер горячей линии посольства и контакты своего туроператора и принимающей стороны.
На текущий момент ни один из туроператоров не планирует корректировать программу отдыха на Маврикии или вводить дополнительные ограничения для туристов, - заключили в ассоциации.
/TOURBUS.RU
Фото: tourismauthority.mu
