«Яндекс Путешествия»: Россияне стали на 72% чаще выбирать регионы "Серебряного ожерелья" для отдыха в ноябрьские праздники

На эти ноябрьские праздники наблюдается растущий интерес путешественников к культурно-историческому туризму в северо-западных регионах России. Об этом говорят данные “Яндекс Путешествий”.

Количество отелей и апартаментов, забронированных в регионах Серебряного ожерелья, увеличилось на 72% по сравнению с прошлым годом.

В регионах, входящих в Золотое кольцо России — на 17%.

Больше всего среди регионов Серебряного ожерелья в эти ноябрьские праздники стали популярны города Мурманской области (количество бронирований в 2,4 раза больше, чем годом ранее), Новгородской (в 2,2 раза), Архангельской (в 2,2 раза), Псковской (в 2 раза) областей, а также Республики Карелия (в 1,9 раза).

В ноябрьскую поездку по регионам Серебряного ожерелья путешественники едут чаще всего вдвоем, останавливаясь в выбранных городах на 2-3 дня.

Выгоднее всего в предстоящие длинные ноябрьские выходные обойдется отдых в Вологодской области (5490 рублей за ночь, -2% по сравнению с прошлым годом), Новгородской области (7820 рублей, -2% к прошлому году), Республике Карелия (8710, -2% к прошлому году).

Среди городов, входящих в Серебряное ожерелье, есть много, сохранивших историческую ценность и обилие памятников — Вологда, Калининград, Тихвин, Санкт-Петербург, Выборг, Кингисепп, Псков, Печоры, Великий Новгород, Старая Русса и Великие Луки. Не менее интересуют туристов не только города, но и необычные населенные пункты, например, деревня Изборск и Новая Ладога, а также такие культурно-исторические достопримечательности как Валаамский и Соловецкий монастыри, музеи «Кижи» и «Малые Корелы».

Серебряное ожерелье — межрегиональный туристский проект, который объединяет исторические города, областные центры, природные объекты, достопримечательности и памятники в 11 субъектах Северо-Западного федерального округа России.

Проект включает в себя более 170 туристических маршрутов, которые проходят по территории 60 городов бывшего Новгородского княжества.

