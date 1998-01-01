|
29 сентября
Прогнозы-2025: За рубежом отдохнут 30 млн россиян, внутренний тупроток вырастет на 4%, туристы больше не берут кредиты под туры
Эксперты туротрасли рассказали о важных изменениях на рынке в ходе пресс-конференции в Москве
Не менее 14 млн российских организованных туристов отдохнут за рубежом по итогам 2025 года, общий выездной турпоток составит не менее 30 млн, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин (на фото).
Спрос на турпоездки по России замедлился, этим летом мы фиксируем прирост в пределах 3,9%, сообщил в свою очередь президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
"Во внутреннем туризме мы фиксируем коррекцию спроса после нескольких лет динамичного роста спроса на внутренний туризм. В этом году мы видим, что этот рост сохраняется в гораздо более сдержанных объемах.
Мы фиксируем рост числа турпоездок по итогу летнего сезона в пределах 3,9%", - сказал он на пресс-конференцииу.
Также среди причин – экологическая катастрофа в Анапе, непогода на старте летнего сезона на юге России, а также инфляция.
"Конечно, это все обеспечило снижение спроса на внутренний туризм. И еще один важнейший фактор – изменение курса рубля по отношению к иностранной валюте. Это сформировало более выгодные предложения на выездных направлениях", - заключил Уманский.
Российские туристы стали реже оформлять кредиты для покупки туров, в основном они пользуются рассрочкой у туроператоров, сообщил также Илья Уманский.
Фото:ТБ
