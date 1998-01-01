Прогнозы-2025: За рубежом отдохнут 30 млн россиян, внутренний тупроток вырастет на 4%, туристы больше не берут кредиты под туры

Не менее 14 млн российских организованных туристов отдохнут за рубежом по итогам 2025 года, общий выездной турпоток составит не менее 30 млн, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин (на фото).

"По итогам этого года мы прогнозируем, что выездной организованный турпоток составит как минимум 14 млн, не считая самостоятельных туристов. Благодаря укрепившемуся рублю общий выездной турпоток будет не меньше 30 млн", - сказал он на пресс-конференции в пятницу, - сообщает «Интерфакс».



Как отметил г-н Горин, валютные колебания и укрепление рубля привели к росту спроса на путешествия за рубеж.

"В прошлом году курс евро был 113 рублей, а в этом году – 92-93 рубля. Надо сказать, что курсовая разница в 23% сыграла одну из самых важных ролей в повышении доступности международных поездок", - пояснил эксперт.



Он добавил, что также росту выездного турпотока способствуют увеличение авиаперевозки и упрощение въезда, снятие визовых ограничений. Между тем, г-н Горин подчеркнул, что спрос на поездки в Европу, куда нужна шенгенская виза и нет прямых рейсов, в этом году вырос на 20% по сравнению с 2024 годом.

По данным РСТ, в 2024 году порядка 22 млн российских туристов выезжали за рубеж, почти половина из них путешествовали по линии туроператоров.

Спрос на турпоездки по России замедлился, этим летом мы фиксируем прирост в пределах 3,9%, сообщил в свою очередь президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Во внутреннем туризме мы фиксируем коррекцию спроса после нескольких лет динамичного роста спроса на внутренний туризм. В этом году мы видим, что этот рост сохраняется в гораздо более сдержанных объемах.

Мы фиксируем рост числа турпоездок по итогу летнего сезона в пределах 3,9%", - сказал он на пресс-конференцииу.



Как отметил г-н Уманский, темпы роста продолжительности отдыха в России также снизились и составили плюс 1,1% этим летом.

"Это говорит о том, что внутренний туризм достиг своего пика, и мы сейчас растем несколько медленнее, чем в предыдущий период. Просто для сравнения, в прошлогодний летний сезон мы закончили с приростом продолжительности отдыха в плюс 15%", - уточнил эксперт.



Как объяснил президент РСТ, одной из причин сокращения продолжительности отдыха в отелях стала ограниченность номерного фонда, и чем больше будет вводиться объектов в эксплуатацию, тем выше станут показатели.

Также среди причин – экологическая катастрофа в Анапе, непогода на старте летнего сезона на юге России, а также инфляция.

"Конечно, это все обеспечило снижение спроса на внутренний туризм. И еще один важнейший фактор – изменение курса рубля по отношению к иностранной валюте. Это сформировало более выгодные предложения на выездных направлениях", - заключил Уманский.

Российские туристы стали реже оформлять кредиты для покупки туров, в основном они пользуются рассрочкой у туроператоров, сообщил также Илья Уманский.



"По нашим оценкам, объем туров, купленных с помощью займов, существенно сократился, в частности во внутреннем туризме", - добавил он.

По словам представителей туротрасли, в этом году наблюдалась обратная тенденция – туристы клали деньги на депозитные счета под проценты, затем снимали их вместе с процентами и оплачивали этими средствами туры.

/TOURBUS.RU

Фото:ТБ