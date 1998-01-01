|
29 сентября
Роспотребнадзор проверяет сообщение о «массовом отравлении» в отеле Dosinia Luxury Resort 5* в Кемере
Источником новости явилась очередная непроверенная информация в одном из телеграм-каналов
Роспотребнадзор запросил у Минздрава Турции информацию в связи с сообщениями о массовом отравлении туристов в отеле Кемера, сообщили в пресс-службе ведомства.
"В связи с появлением в СМИ информации о том, что российские туристы отравились в турецком отеле Dosinia Luxury Resort курорта Кемер, Роспотребнадзор подготовил официальный запрос в министерство здравоохранения Турции в рамках действующего меморандума о сотрудничестве по борьбе с инфекциями и охране здоровья туристов с просьбой предоставить официальные данные о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", - сообщили журналистам «Интерфакса»в ведомстве.
Кроме того, Роспотребнадзор запросил дополнительную информацию по данному вопросу у турецких коллег по каналам, установленным Международными медико-санитарными правилами ВОЗ.
"Официальный запрос на предоставление также будет направлен в Ассоциацию Туроператоров (АТОР)", - добавили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре напомнили, что для профилактики необходимо тщательно мыть руки перед едой, использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду, тщательно мыть фрукты и овощи, а также избегать контактов с людьми с признаками респираторных и кишечных инфекций.
Отметим, что на днях в телегам-канале Shot появилась информация о том, что в пятизвездочном отеле Dosinia Luxury Resort (Кемер, Турция) якобы «заболели сразу десятки отдыхающих".
Дословно в сообщении говорилось следующее: "Несколько десятков туристов отравились в люксовом отеле в Турции. Двухлетнего малыша из России пришлось экстренно доставлять в больницу
По информации Shot, семья из России отдыхала в пятизвёздочном отеле Dosinia Luxury Resort курорта Кемер в Турции. На четвёртый день у ребёнка появились симптомы кишечной инфекции: ночью началась жуткая рвота и диарея, а температура поднялась до 39,8. Мать обратилась в клинику Кемера, но там, по её словам, медперсонал медлил с первой помощью и ребёнок едва не потерял сознание. Только через 3 часа врачи начали капать химраствор, но долго не могли сбить температуру. Лишь на следующий день ребёнку стало лучше.
Другие постояльцы отеля рассказывают, что у них спустя несколько дней в отеле появились подобные симптомы. Люди подозревают, что это отравление из-за некачественной еды".
Между тем, как выяснили профильные CМИ, других пострадавших в указанном отеле, как и упоминаний о них, найти не удалось.
Фото: Официальный сайт отеля Dosinia Luxury Resort