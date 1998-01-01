|
29 сентября
Все, кто работает в туризме, отметили свой профессиональный праздник
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников поздравили работников туротрасли с Всемирным днем туризма
В минувшую субботу во всем мире отмечался Всемирный День туризма. По этому случаю вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников поздравили работников туристической отрасли с профессиональным праздником.
"Поздравляю всех представителей отрасли с праздником! Желаю творческого и профессионального роста, новых идей, здоровья и вдохновения. Уверен, что совместными усилиями мы сделаем наши регионы еще более привлекательными для путешествий", – заявил вице-премьер.
Число турпоездок по России выросло на 5% за первые восемь месяцев 2025 года, до 61 млн, сообщил в субботу вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
По данным Росстата, за 8 месяцев число турпоездок по России выросло на 5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и превысило 61 млн", - цитирует его пресс-служба.
Праздник был основан для того, чтобы люди во всему мире больше узнали о роли туризма, и о том, как он влияет на социальные, культурные, политические и экономические связи во всем мир, - отмечает «Интерфакс».
