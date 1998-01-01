Главная
Новости
29 сентября
Все, кто работает в туризме, отметили свой профессиональный праздник

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников поздравили работников туротрасли с Всемирным днем туризма


Picture background

 

В минувшую субботу во всем мире отмечался Всемирный День туризма. По этому случаю вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников поздравили работников туристической отрасли с профессиональным праздником.

 

"Поздравляю всех представителей отрасли с праздником! Желаю творческого и профессионального роста, новых идей, здоровья и вдохновения. Уверен, что совместными усилиями мы сделаем наши регионы еще более привлекательными для путешествий", – заявил вице-премьер.
Он пожелал россиян больше путешествовать, открывая для себя красоты и достопримечательности России.

"Выражаю благодарность всем, кто способствует развитию туриндустрии. Общими усилиями государства, регионов и бизнеса отрасль продолжит наращивать потенциал, способствуя экономическому росту и созданию комфортной среды для миллионов туристов", – добавил  Максим Решетников.

 

Число турпоездок по России выросло на 5% за первые восемь месяцев 2025 года, до 61 млн, сообщил в субботу вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По данным Росстата, за 8 месяцев число турпоездок по России выросло на 5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и превысило 61 млн", - цитирует его пресс-служба.

Г-н Чернышенко добавил, что после снижения, которое было вызвано пандемией коронавируса, число турпоездок стабильно растет начиная.  2021 года. В 2021 году – 66,5 млн (на 40% больше, чем в 2020 году), 2022 год – 73,1 млн (почти на 10% больше, чем в 2021 году), 2023 год – 83,6 млн (на 14% больше, чем в 2022 году), 2024 год – 90 млн (почти на 8% больше, чем в 2023 году).
"Прошлый 2024 год стал рекордным по числу туристических поездок по России – тогда их число выросло на 37% по сравнению с 2021 годом.
По итогам 8 месяцев 2025 года традиционно наибольшее количество туристических поездок приняли Москва (8,2 млн), Краснодарский край (6,5 млн) и Санкт-Петербург (4,8 млн). В первую шестерку лидеров также вошли Московская область (3,8 млн), Республика Татарстан (2,0 млн) и Республика Крым (1,8 млн).

Особенно впечатляющие темпы роста показали регионы, активно развивающие туристическую инфраструктуру: Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Тверская область и Еврейская автономная область", - добавил г-н Чернышенко.


С 1980 года Всемирная туристская организация ООН (сейчас - UN Tourism) отмечает Всемирный день туризма 27 сентября как международный праздник. Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1970 году был принят устав организации.

Праздник был основан для того, чтобы люди во всему мире больше узнали  о роли туризма, и о том, как он влияет на социальные, культурные, политические и экономические связи во всем мир, - отмечает «Интерфакс».

/TOURBUS.RU

 


