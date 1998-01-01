Эксперты: Спрос на туры за рубеж на осенние каникулы растет, по России — падает

Туроператоры рассказали об изменениях спроса на предстоящие школьные каникулы

В этом году школьные осенние каникулы пройдут с 25 октября по 4 ноября при учебе по четвертям, а для учащихся по триместрам – с 4 по 12 октября и с 15 по 23 ноября.

По оценке туроператоров, по сравнению с прошлым годом в этот период выросла популярность организованных туров за рубеж и снизилась – по России, - сообщает пресс-служба РСТ.

Как сообщила руководитель PR группы компаний «Слетать.ру» Анжелика Михновец, спрос на туры с детьми по заездам с 25 октября по 4 ноября находится на уровне аналогичных показателей предыдущего года.

В топ-10 направлений входят: Египет (доля 27,8% от общего объема продаж), Турция (22,9%), ОАЭ (13%), Таиланд (10,8%), Россия (7,5%), Китай (6,1%), Вьетнам (2,7%), Мальдивы (2,1%), Тунис и Куба – (менее 2% каждый).

Годом ранее в топе были: Россия (41%), Турция (16,8%), Египет (15,5%).

«Значительно выросли объемы продаж в Египет, по нему наблюдаем рост 62%, по ОАЭ – 28,6%, Турция выросла на 24% по сравнению с тем же периодом 2024-го.

Также фиксируем повышение спроса на Китай – направление выросло в 3,3 раза, видим и существенное увеличение объема бронирований Вьетнама относительно единичных заявок прошлого года», – пояснила она.

Средний чек на путешествия с детьми на каникулах в этом году увеличился по Турции (265,4 тыс. рублей) и Таиланду (188 тыс.), но снизился по Египту (269 тыс.), России (92 тыс.) и Китаю – в последнем случае на 11,4%, то есть более всего по сравнению с другими топовыми направлениями.

В среднем поездки планируют на один день дольше, чем годом ранее, теперь это 8 дней, и до двух месяцев и одной недели увеличилась глубина бронирования.

«Среди популярных направлений внутреннего туризма остаются Санкт-Петербург, Карелия, Казань, Подмосковье и Ленобласть. Спросом пользуются экскурсионные программы на 3-4 дня и однодневные выезды. Экскурсионные туры на период осенних каникул практически не подорожали. Трехдневная поездка по популярным направлениям в группах от 35 человек обойдется от 28 тыс. до 45 тыс. рублей на человека.

Стоимость однодневных программ варьируется от 2,5 тыс. до 6,5 тыс. рублей на человека», – уточнила г-жа Михновец.

В компании Fun&Sun отметили повышение спроса на даты школьных каникул на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как и год назад, средняя глубина продаж составляет 82 дня, востребованы туры на 8-9 дней. Средний чек по всем направлениям вырос всего на 5% – до 113 тыс. рублей. Доля туров по России у туроператора также ниже, чем год назад.

«В топе зарубежных направлений стабильно держатся Турция, Египет и ОАЭ, далее идут Таиланд, Вьетнам и Шри-Ланка. В общем топе продаж Россия занимает 7 место – на ступень ниже, чем в прошлом году. Популярны Краснодарский край с лидером Сочи, туда же можно отнести и Абхазию, Кавминводы, экскурсионные туры в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, на Алтай, в Дагестан, Казань, а также экскурсионка и санаторный отдых в Белоруссии.

В средней полосе уже осень, прохладно, поэтому родители выбирают направления с гарантированным солнцем или морем», – подчеркнула руководитель по связям с общественностью Ольга Ланская.

У Coral Travel в топе продаж на осенние каникулы Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд, а также Вьетнам, вошедший в пятерку лидеров в этом году. Стоимость туров в Египет выросла на 14%, в Таиланд – на 7%, в Турцию – на 5%.

«Места на чартере в Таиланд с 25 октября уже распроданы, остались только предложения на GDS со стыковками и без группового трансфера. Во Вьетнам на каникулы предлагаем туры на базе рейсов из GDS», – рассказала руководитель отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марина Макаркова.

В Турции и Египте большинство бронирований приходится на отели 5* с питанием «ультра все включено» и «все включено». При этом в Шарм-эль-Шейхе забронировали почти вдвое больше семейных туров на троих – двое взрослых и один ребенок, чем в Хургаде. В Таиланде и Вьетнаме спрашивают отели 4-5*, как правило, только на завтраках.

Эксперт добавила, что спрос на туры по России на период осенних каникул на уровне прошлогодних показателей. Лидируют Сочи, Кавминводы, Санкт-Петербург, Калининград, как и год назад.

/TOURBUS.RU