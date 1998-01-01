|
|
26 сентября
Горячие авиановости
Air Arabia сняла зимнюю программу полетов из Сочи в Шарджу/ «Азимут» и «Аэрофлот» начали рейсы из Краснодара в Ереван/ В "Шереметьево" столкнулись самолеты Hainan Airlines и "России"
Air Arabia сняла зимнюю программу полетов из Сочи в Шарджу
Авиакомпания ОАЭ Air Arabia сняла зимнюю полетную программу между Сочи и эмиратом Шарджа, сообщает АТОР.
"Рейсов арабского перевозчика нет в расписании аэропорта с 26 октября. Информацию подтвердил источник в авиационной отрасли. По его словам, авиакомпания ссылается на технические причины.
Пассажирам предлагается возврат средств либо ваучер на перелет в течение года, так как перевозчик планирует вернуться в Сочи в летнем сезоне 2026 года", - говорится в сообщении.
«Азимут» и «Аэрофлот» начинают рейсы из Краснодара в Ереван
Авиакомпания "Азимут" открыла регулярную полетную программу по маршруту Краснодар - Ереван, сообщила пресс-служба аэропорта Краснодара.
На зарубежных маршрутах "Аэрофлота" из Краснодара задействованы лайнеры Airbus A320 в двухклассной компоновке: Эконом и Бизнес.
По данным аэропорта, до введения ограничений на полеты в феврале 2022 года Ереван считался одним из самых популярных зарубежных направлений из Краснодара.
В "Шереметьево" столкнулись самолеты Hainan Airlines и "России"
Как отметил представитель Росавиации, инцидент произошел на рулежной дорожке. Рисков для пассажиров не было. Пассажиры "России" вылетели в Петербург резервным бортом.
/TOURBUS.RU
|
