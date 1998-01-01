Новости

Air Arabia сняла зимнюю программу полетов из Сочи в Шарджу/ «Азимут» и «Аэрофлот» начали рейсы из Краснодара в Ереван/ В "Шереметьево" столкнулись самолеты Hainan Airlines и "России"

Air Arabia сняла зимнюю программу полетов из Сочи в Шарджу

Авиакомпания ОАЭ Air Arabia сняла зимнюю полетную программу между Сочи и эмиратом Шарджа, сообщает АТОР.

"Рейсов арабского перевозчика нет в расписании аэропорта с 26 октября. Информацию подтвердил источник в авиационной отрасли. По его словам, авиакомпания ссылается на технические причины.

Пассажирам предлагается возврат средств либо ваучер на перелет в течение года, так как перевозчик планирует вернуться в Сочи в летнем сезоне 2026 года", - говорится в сообщении.



Как отмечают туроператоры, дефицита авиаперевозки в ОАЭ из Сочи нет, и не возникнет с уходом Air Arabia. На направлении выполняют рейсы fludubai и Etihad.

"Однако туристы, которые планировали перелет Air Arabia через Шарджу в Юго-Восточную Азию, могут столкнуться с тем, что новые билеты на новогодние даты окажутся дороже", - добавили в ассоциации.

«Азимут» и «Аэрофлот» начинают рейсы из Краснодара в Ереван

Авиакомпания "Азимут" открыла регулярную полетную программу по маршруту Краснодар - Ереван, сообщила пресс-служба аэропорта Краснодара.

Согласно расписанию, осуществляться рейсы будут пять рейсов в неделю - по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям на самолетах SSJ-100 вместимостью 100 пассажиров. Общее время в пути составит 1 час 40 минут.



Также сегодня полеты в Ереван из Краснодара открыл "Аэрофлот". Регулярные полёты в Армению из Международного аэропорта Краснодар имени Екатерины II запланированы ежедневно.

На зарубежных маршрутах "Аэрофлота" из Краснодара задействованы лайнеры Airbus A320 в двухклассной компоновке: Эконом и Бизнес.

По данным аэропорта, до введения ограничений на полеты в феврале 2022 года Ереван считался одним из самых популярных зарубежных направлений из Краснодара.

В "Шереметьево" столкнулись самолеты Hainan Airlines и "России"

"Росавиация сформирует комиссию под председательством замруководителя агентства Андрея Потемкина для расследования причин авиационного события, произошедшего в среду вечером в аэропорту Шереметьево", - сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем телеграм-канале.



При подготовке к вылету самолета Superjet 100 авиакомпании "Россия" (рейс в Санкт-Петербург) с ним, по предварительным данным, произвел касание самолет Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, совершавший рейс из Пекина.

Как отметил представитель Росавиации, инцидент произошел на рулежной дорожке. Рисков для пассажиров не было. Пассажиры "России" вылетели в Петербург резервным бортом.

