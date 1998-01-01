Столичный отель «Вега» отмечает своё 45-летие масштабной реконструкцией

Среди новинок — полное обновление номерного фонда, расширение конгресс-центра, ребрендинг и новые стандарты обслуживания

Вчера представителям СМИ презентовали глобальные реновации, с которыми легендарная гостиница в Измайлово встречает свой юбилей

«Вега» была построена в гостиничном комплексе Измайлово к Московской Олимпиаде-80. Отель, рассчитанный на две тыс гостей, подошёл к своему юбилею основательно.

Как отмечает ведущий менеджер отдела маркетинга отеля и конгресс-центра «Вега» Оксана Петрушевич, реконструкция затронула весь отель: «Нам необходимо быть не только зданием с обновлённым фасадом, а современным отелем, в который хочется возвращаться».

В результате в течение нынешнего года проведено полное обновление 1000 кв м номерного фонда.

Появились 45 дизайнерских номеров «Классик» - с современным прочтением стиля советского модернизма. А также 88 дизайнерских номеров «АРТ» с яркими цветовыми интерьерами, вдохновлёнными работами Кандинского.

Большой конгресс-центр «Веги», популярный у заказчиков для проведения MICE-мероприятий различного формата, расширился более, чем на 1000 кв м выставочной площади. В том числе, открыто новое пространство - «Измайловский парк» площадью 440 кв м. В отделке всех залов использованы инновационные материалы и их отличает отличная акустика.

Как результат, по словам Оксаны Петрушевич, с 1 июля мероприятий в новых залов уже продано на 12 млн руб.

К 45-летию в «Веге» также проведён ребрендинг - «мы вернулись к символике зелёного кольца олимпийского флага и принятию основ экологически ответственной (ESG) политики.

ESG-повестка для нас очень важна. Мы максимально убираем бумажный документоборот, заказываем упаковки для косметики в номера из частично переработанного пластика, переводим сервисы в онлайн-форматы. К услугам постояльцев - электронный консьерж с онлайн-регистрацией, мобильные ключи, удобное мобильное приложение и др.»

Как отмечает Оксана Петрушевич, «помимо глобальных изменений мы занимались точными настройками сервиса для наших гостей. Прошли три сертификации Muslim Fiendly, India Friendly и Pet Friendly. Благодаря большому номерному фонду мы предоставляем каждой из категории гостей свой стандарт обслуживания, включая сет-меню национальной кухни для туристов Ирана, Индии, Малайзии, Алжира и других стран».

Для проживания гостей с питомцами выделено целых два этажа отеля, что вряд ли могут себе позволить другие объекты размещения в столице.

Продумали в «Веге» и об уникальных спецпредложениях, «которые выделят нас среди отелей-соседей». Возрождена традиция «Московское чаепитие».

Большой популярностью пользуется и квиз-программа «Путешествие в Измайлово», ориентированная на жителей микрорайона.

/TOURBUS.RU

Фото: отель «Вега», ТБ