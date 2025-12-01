|
26 сентября
"Центр онлайн бронирования" оставил без отдыха около тысячи туристов
Туркомпания начала уведомлять туристов о неспособности выполнить взятые на себя обязательства
Крупное туристическое агентство "Центр онлайн бронирования" (ООО "Открытый мир") начал уведомлять туристов и туроператоров о неспособности выполнить взятые на себя обязательства, сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России.
"Центр онлайн бронирования" – компания, которая занимается продажей туров преимущественно по России, а также в Абхазию и Белоруссию. Признаки нестабильной работы она начала демонстрировать еще в прошлом году.
Но месяц назад ситуация стала заметно ухудшаться, и на минувшей неделе "Центр онлайн бронирования" начал уведомлять туристов и туроператоров о неспособности выполнить взятые на себя обязательства", - говорится в сообщении.
Туристы сообщают, что им приходят письма следующего содержания:
«К сожалению, Ваша бронь в отель аннулирована. Приносим искренние извинения за причиненные неудобства. Такая ситуация сложилась из-за совокупности организационно-операционных и временных финансовых трудностей нашей компании. Вам необходимо написать заявление на возврат денежных средств. Возврат будет производиться с 01.12.2025».
Сайт компании в данный момент не доступен или загружается с ошибками, интернет уже пестрит отзывами туристов, которые предупреждают о том, что «Центр онлайн бронирования» и «Открытый мир» могут «оставить вас без путевок».
Компания из Краснодара работает на рынке с 2011 года и имеет офисы в Москве и Санкт-Петербурге.
