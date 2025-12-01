Новости "Центр онлайн бронирования" оставил без отдыха около тысячи туристов Туркомпания начала уведомлять туристов о неспособности выполнить взятые на себя обязательства

Крупное туристическое агентство "Центр онлайн бронирования" (ООО "Открытый мир") начал уведомлять туристов и туроператоров о неспособности выполнить взятые на себя обязательства, сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России. "Центр онлайн бронирования" – компания, которая занимается продажей туров преимущественно по России, а также в Абхазию и Белоруссию. Признаки нестабильной работы она начала демонстрировать еще в прошлом году. Но месяц назад ситуация стала заметно ухудшаться, и на минувшей неделе "Центр онлайн бронирования" начал уведомлять туристов и туроператоров о неспособности выполнить взятые на себя обязательства", - говорится в сообщении. Туристы сообщают, что им приходят письма следующего содержания: «К сожалению, Ваша бронь в отель аннулирована. Приносим искренние извинения за причиненные неудобства. Такая ситуация сложилась из-за совокупности организационно-операционных и временных финансовых трудностей нашей компании. Вам необходимо написать заявление на возврат денежных средств. Возврат будет производиться с 01.12.2025». Сайт компании в данный момент не доступен или загружается с ошибками, интернет уже пестрит отзывами туристов, которые предупреждают о том, что «Центр онлайн бронирования» и «Открытый мир» могут «оставить вас без путевок».

Как отметили в АТОР, количество пострадавших оценивается в несколько сотен человек, по другой версии – около тысячи. Недовольные туристы объединяются в социальных сетях и планируют подать коллективные обращения в суд, Роспотребнадзор и Следственный комитет РФ.

По данным объединения, объемы туркомпании составляют порядка 500 млн рублей в год. Другой источник на рынке считает, что объем бронирований в год у компании составляет свыше 1 млрд рублей, у компании были заявки и на 2026 год.



По информации источников АТОР, задолженность "Центра онлайн бронирования" перед туроператорами составляет на текущий момент около 70 млн рублей или больше. Это деньги, которые агентство получило от туристов, заведя заявки в системы туроператоров, но не передало туроператорским компаниям.

"Сегодня все туроператоры расторгли договора с ними. Дальше начнутся суды, как арбитражные с юрлицами, с туроператорами, так и районные – с туристами, которые не уехали на отдых", – отмечает АТОР.



Туристическое агентство "Центр онлайн бронирования" (ООО "Открытый мир") числится в федеральном реестре туроператоров и ведет преимущественно агентскую деятельность. Компания из Краснодара работает на рынке с 2011 года и имеет офисы в Москве и Санкт-Петербурге. /TOURBUS.RU





Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 По тексту:



Подписка