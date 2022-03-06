|
26 сентября
«Островок. Командировки»: Российский бизнес все чаще совмещает деловые поездки с отдыхом
Количество bleisure-поездок по России выросло в этом году на 7%
Всё больше бизнес-туристов совмещают работу и отдых: формат bleisure (от слов business и leisure), когда сотрудник остается в месте командировки на выходные, становится устойчивым трендом в деловом туризме.
По данным сервиса для организации деловых поездок «Островок Командировки», за восемь месяцев 2025 года число бронирований размещения с захватом выходных дней выросло на 7% год к году.
В таких поездках деловые туристы видят возможность отдохнуть и перезагрузиться после насыщенной рабочей недели, а работодатели — инструмент поддержки лояльности сотрудников и профилактики выгорания.
Наибольшее количество bleisure-поездок внутри России с
совершается в крупные города, среди которых лидируют Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Сочи, Калининград, Краснодар и Владивосток.
Эксперты сервиса отдельно отметили города с наибольшей долей бронирований с захватом выходных: Севастополь — 22% от общего числа заказов за восемь месяцев 2025, Сочи — 21%, Сириус и Калининград — по 19%, Мурманск — 17%, Владивосток и Минеральные Воды — по 16%.
Руководитель сервиса «Островок Командировки» Любовь Васильева отмечает, что формат bleisure постепенно переходит из разряда исключений в повседневную практику.
«Мы видим, как в компаниях меняется корпоративная культура. Если раньше формат “работа плюс отдых” был скорее исключением, то теперь бизнес понимает, что предоставление возможности совместить работу и отдых помогает снижать стресс, повышать мотивацию и лояльность сотрудников. Это глобальный тренд, который уже поддерживает бизнес в западных странах.
Среди российских компаний эту тенденцию мы уже отмечаем, например, у IT и консалтинговых компаний: количество бронирований с захватом выходных у них увеличилось на 16% за восемь месяцев 2025 года. Рост bleisure-поездок мы видим и у представителей производственной сферы — 13% год к году, а также у торговой — 11%», — подчеркнула она.
Среди международных направлений деловые туристы чаще всего остаются на выходные во Франции и Грузии: доли bleisure-бронирований от общего числа в этих странах составили 32% и 30% соответственно.
В Италии на поездки с захватом выходных дней приходится 28% всех бронирований с января по август 2025, в Армении и Китае — по 23%, в ОАЭ и Турции — по 22%, в Узбекистане — 17%, в Беларуси — 16% и в Казахстане — 12%.
Примечательно, что в 75% случаев деловые туристы предпочитают провести выходные в другом отеле. При этом 20% остаются в том же отеле и в том же номере, а 5% бронируют другой номер, но остаются в пределах одного отеля.
