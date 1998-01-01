Георгий Мохов: «Пришло время определить правовой статус и ответственность туристических агрегаторов»

В Думу внесен важный законопроект, приравнивающий агрегаторов к туроператорам

В Госдуму внесен законопроект, призванный урегулировать деятельность туристских агрегаторов и их владельцев. Он предусматривает изменения в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

По различным данным, доля туруслуг, совершаемых с помощью цифровых платформ, колеблется от 65% до 95% от всего объема. При этом правовой статус агрегаторов до сих пор оставался неурегулированным,- сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

«Законопроект обсуждался давно и необходимость его очевидна, так как деятельность агрегаторов в сфере туристской деятельности стала очень популярной, набирает обороты. Пришло время определить их правовой статус, признаки деятельности и ответственность. В других сферах экономической деятельности такие законы уже есть, в туризме он также должен быть.

Отсутствие четкого регулирования приводит к путанице сфер ответственности участников рынка, уменьшает защищенность прав туристов», – рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии, основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.

По его словам, главное значение закона – во введении самого понятия агрегатора в сфере туруслуг, что позволяет его отделить от других участников «туристической цепочки». Это агрегатор информации, программа или интернет-сайт, предоставляющие туристу информацию о турпродуктах и услугах.

При это агрегатор дает возможность заказчикам заключить с туроператором и турагентом договор о реализации турпродукта или договор возмездного оказания услуги с субъектом туриндустрии (исполнителем услуги), а также возможность осуществить оплату по таким договорам в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с законодательством РФ.

“Агрегатор предоставляет только информацию, ссылку на исполнителя услуги и в договорные отношения в части оказания туруслуг не вступает. Он освобождается от ответственности за неисполнение обязательств непосредственно туроператором, отелем, перевозчиком и так далее. Но в его обязанности входит следить за статусом туроператора, турагента или гостиницы, их присутствием в соответствующих реестрах, то есть его ответственность лежит в зоне достоверности информации.

На практике сейчас некоторые агрегаторы заключают договоры с туристами напрямую и, имея технические возможности, принимают все необходимые платежи, то есть фактически продают продукт или услуги.

Согласно новому закону такая деятельность не допускается без вхождения агрегаторов в реестры туроператоров или турагентов», – пояснил эксперт.

По его словам, можно ожидать, что законопроект будет принят довольно быстро, возможно, в осеннюю сессию.

«Его влияние на различные онлайн-сервисы будет значительным. Многие игроки, особенно небольшие, которые не определились, кто они – агрегаторы или туроператоры, продающие услуги и продукты, будут вынуждены изменять договорную и финансовую схему деятельности.

Закон вынуждает их определиться, но, вполне возможно, эти виды деятельности начнут смешиваться, интегрироваться. И сейчас одно юридическое лицо может быть и одновременно туроператором и агентом, и агрегатором, и вообще неким многофункциональным центром оказания туруслуг», – отметил г-н Мохов.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, совокупное количество просмотров сайтов туристических агрегаторов в 2024 году оценивается в 1,5 млрд. По оценке Центра стратегических разработок Минэкономразвития России, с помощью агрегаторов туристами были приобретены услуги на сумму около 440 млрд рублей.

К 2030 году в сфере туризма прогнозируется дальнейшее увеличение объемов реализации через цифровые платформы – в два раза.

/TOURBUS.RU