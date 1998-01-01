Новости

Эксперты: Новые рейсы «ИрАэро» на Филиппины из Хабаровска и Иркутска заметно на спросе не скажутся

Туроператоры ждут прямые рейсы на филиппинские курорты из Москвы

Как мы сообщали ранее, с конца октября компания «ИрАэро» запускает чартерные рейсы из Хабаровска и Иркутска на филиппинский остров Боракай.

Первый вылет из Иркутска запланирован на 25 октября, из Хабаровска – 28 октября. Рейсы будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100. Продолжительность полета составит около 8 часов с учетом технической остановки в китайских аэропортах – в Нинбо (на рейсах из Хабаровска) и в Гуйлине (на рейсах из Иркутска).

По информации перевозчика, стоимость билетов на Боракай составит от 75 тыс. рублей из Иркутска и от 80 тыс. из Хабаровска.

Эксперты Российского союза туриндустрии считают, что заметного влияния на спрос это не окажет – для значительного роста турпотока нужны прямые рейсы из Москвы, - сообщает пресс-служба РСТ.

Как отметил соруководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по выездному туризму, генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов, жители Дальнего Востока давно отдыхают на Филиппинах, им это близко и удобно.

«На филиппинских островах отличные отели, хорошая инфраструктура. Что касается спроса из европейской части страны, то роста не видно – тут Филиппины проигрывают из-за отсутствия прямого рейса из Москвы.

Если есть желание отдохнуть в похожем месте, такие курорты можно легко найти в странах, куда есть прямой перелет – в Таиланде, Вьетнаме, на Бали», - пояснил он.

Эксперт полагает, что прямой рейс в Москву могла бы поставить филиппинская авиакомпания, а пока столичный и центральный регионы России летают на архипелаг через страны Ближнего Востока. «Нужны регулярные рейсы, прежде всего, на Боракай, Палаван, Себу, эти острова могут быть освоены нашими туристами.

Конечно, регулярные рейсы до Москвы сильно увеличили бы продажи направления», - заметил г-н Арутюнов.

В компании ITM group не первый год наблюдают высокий интерес российских туристов к Филиппинам. «Мы прогнозируем двукратный рост продаж по итогам начавшегося сезона, это станет возможным благодаря продлению нашей блочной программы на Филиппины на рейсах Etihad Airways до конца марта 2026 года. Помимо того, планируем расширить программы за счет блоков Oman Air, так как наши новогодние туры на блоках у этого перевозчика были распроданы еще в середине лета», - сказал руководитель PR-отдела Андрей Подколзин.

По его словам, глубина продаж на направлении достигает 8 месяцев.

«Прямая авиаперевозка из городов Дальнего Востока частично перераспределит турпоток в регионе и Филиппины составят серьезную конкуренцию странам-соседям. В то же время радикально изменить спрос на направление мог бы запуск прямых рейсов из Москвы.

Но даже в этом случае для реальной конкуренции с популярными южноазиатскими направлениями Индонезией и Малайзией Филиппинам потребуется время», - добавил г-н Подколзин.

Генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян подчеркнул, что Филиппины остаются нишевым направлением, но спрос активно растет. Драйвером развития выступают отсутствие виз и простая логистика через Китай.

«Хороший импульс направлению в конце прошлого года дало расширение программы транзитных виз в Китай.

Билеты из Москвы до Себу на рейсах китайских авиакомпаний могут стоить около 60 тыс. рублей в оба конца, а с учетом довольно доступных отелей направление становится особенно привлекательным. Хорошая «пятерка» недалеко от Себу обойдется в 380 тыс. за 10 дней на двоих, то есть чуть дороже, чем в Таиланде», - сказал он.

По данным Минэкономразвития, в первом полугодии рост продаж туров на Филиппины составил более 23% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

