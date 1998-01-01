|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
25 сентября
В Санкт-Петербурге стартовал международный фестиваль медиаискусства Digital Rain
В этом году маршрут фестиваля охватывает 15 знаковых туристических локаций города на Неве
С 25 по 28 сентября в Санкт-Петербурге впервые пройдет международный фестиваль Digital Rain. Он объединит более 15 пространств с работами ведущих российских и зарубежных медиахудожников.
Тема фестиваля 2025 года — «Потоки». Организаторы рассматривают ее как метафору цифрового обмена и способ исследования динамики современного мира.
Маршрут фестиваля охватывает знаковые туристические локации города: Новую сцену им. Вс. Мейерхольда Александринского театра, Севкабель Порт, Центр мультимедиа Русского музея, ОЛИМП «Невский, 20» Библиотеки им. В. В. Маяковского, Ротонду на Гороховой и другие.
Все площадки будут открыты для свободного посещения.
Среди ожидаемых работ на фестивале — световая инсталляция «Физика финала» компании Ascreen.
«Поток незакрытых дел, висящих где-то на периферии сознания, здесь превращается в физический опыт. Проход через инсталляцию становится символическим актом завершения, как будто разом закрываешь все вкладки, которые держал открытыми без причины», — рассказывает продюсер контента инсталляции Ascreen Дарья Махрова.
В числе других проектов — аудиовизуальная работа Espectres испанского коллектива Playmodes в пространстве SENO, превращающая звук в визуальные волны.
Одна из работ творческого коллектива TUNDRA ROW создает иллюзию парящих в воздухе округлых структур, управляемых генеративными алгоритмами взаимосвязи звука и изображения.
Новая сцена Александринского театра станет главным центром дискуссий и перформансов. Здесь пройдут лекции и встречи с ведущими экспертами медиаарта, а также премьеры — хореографический проект «Синтетическая морфология» Анастасии Алехиной и поэтическая пьеса «Лакуна» Дмитрия Масаидова х LYM ART.
В музыкальной программе фестиваля особое место займет событие Tanzpol: впервые в Петербурге выступит легендарный Derrick May, один из основателей жанра Детройт-техно.
/TOURBUS.RU
Фото представлено организаторами фестиваля
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72