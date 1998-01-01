|
25 сентября
Законопроект о новом понятии турпродукта для внутреннего туризма принят в первом чтении
Cогласно законопроекту, для внутреннего и въездного туризма в турпродукт включается проживание на территории РФ плюс не менее одной дополнительной услуги
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому расширяется понятие "туристский продукт", или "пакетный тур", и устанавливаются особенности его формирования туроператором в сфере въездного и внутреннего туризма, сообщают сегодня «Интерфакс» и Российский союз туриндустрии.
Хотим выразить благодарность Государственной думе за позитивное решение по столь значимому документу. Мы продолжаем работу над законопроектом", - заявил президент РСТ Илья Уманский.
Такая формулировка появилась для решения проблемных моментов выездного туризма.
Принятие законопроекта приведет к позитивным изменениям в отечественной туриндустрии: повысится финансовая и личная безопасность туристов - финансовые гарантии туроператоров будут распространяться на внутренние поездки, а формировать туры будут профессионалы.
Сократится серая зона, появятся возможности для организации реального контроля за продавцами так называемых авторских туров, которые часто работают без регистрации и составляют недобросовестную конкуренцию легальному бизнесу.
Большинство туроператоров, в том числе, региональных, получат возможность применять льготу по НДС, которая важна для финансовой устойчивости компаний и напрямую влияет на ценообразование", - пояснил эксперт.
В случае внутреннего и въездного туризма в турпродукт включается проживание в средстве размещения на территории РФ плюс не менее одной дополнительной услуги. Это может быть транспортная услуга по доставке туриста к средству размещения и (или) обратно (трансфер), предоставление в аренду транспорта, содействие оформлению визовых документов, предоставление услуг питания, экскурсионного обслуживания, экскурсовода, гида-переводчика, услуги инструктора-проводника, оказываемые за общую цену по договору о реализации туристского продукта.
При этом комплекс услуг, включающий в том числе услуги по размещению на территории РФ, сформированный юридическим или физическим лицом, выступающим исполнителем услуг размещения, турпродуктом не является", - поясняют в объединении.
