Новости
25 сентября
Законопроект о новом понятии турпродукта для внутреннего туризма принят в первом чтении

Cогласно законопроекту, для внутреннего и въездного туризма в турпродукт включается проживание на территории РФ плюс не менее одной дополнительной услуги


 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому расширяется понятие "туристский продукт", или "пакетный тур", и устанавливаются особенности его формирования туроператором в сфере въездного и внутреннего туризма, сообщают сегодня «Интерфакс» и Российский союз туриндустрии.


"Законопроект чрезвычайно важен и давно ожидался. Пока он принят лишь в первом чтении, необходима доработка. Впереди предстоит масштабная работа.

Хотим выразить благодарность Государственной думе за позитивное решение по столь значимому документу. Мы продолжаем работу над законопроектом", - заявил президент РСТ Илья Уманский.

По словам главы Экспертного совета РСТ Николая Литаренко, действующее понятие "туристский продукт" закреплено в законе с 1996 года как комплекс услуг по перевозке и размещению.

Такая формулировка появилась для решения проблемных моментов выездного туризма.

"Сегодня, когда приоритеты государства изменились в сторону развития внутреннего и въездного туризма, определение турпродукта требует уточнения, поскольку подавляющее большинство туристов в поездках по стране самостоятельно добираются до места начала путешествия, и это нужно учитывать.

 

Принятие законопроекта приведет к позитивным изменениям в отечественной туриндустрии: повысится финансовая и личная безопасность туристов - финансовые гарантии туроператоров будут распространяться на внутренние поездки, а формировать туры будут профессионалы.

Сократится серая зона, появятся возможности для организации реального контроля за продавцами так называемых авторских туров, которые часто работают без регистрации и составляют недобросовестную конкуренцию легальному бизнесу.

Большинство туроператоров, в том числе, региональных, получат возможность применять льготу по НДС, которая важна для финансовой устойчивости компаний и напрямую влияет на ценообразование", - пояснил эксперт.

Как следует из документа, туристский продукт – это комплекс туруслуг, которые предоставляются за общую цену независимо от набора услуг, включаемых в общую цену, по договору о реализации турпродукта, формируемый туроператором с учетом особенностей, установленных настоящим федеральным законом.

"Законопроект предлагает разделить это понятие в зависимости от типа туризма. Для выездного туризма сохранится нынешняя формулировка – перевозка из РФ в страну временного пребывания + размещение в ней.

 

В случае внутреннего и въездного туризма в турпродукт включается проживание в средстве размещения на территории РФ плюс не менее одной дополнительной услуги. Это может быть транспортная услуга по доставке туриста к средству размещения и (или) обратно (трансфер), предоставление в аренду транспорта, содействие оформлению визовых документов, предоставление услуг питания, экскурсионного обслуживания, экскурсовода, гида-переводчика, услуги инструктора-проводника, оказываемые за общую цену по договору о реализации туристского продукта.

 

При этом комплекс услуг, включающий в том числе услуги по размещению на территории РФ, сформированный юридическим или физическим лицом, выступающим исполнителем услуг размещения, турпродуктом не является", - поясняют в объединении.
/TOURBUS.RU



