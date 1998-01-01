|
25 сентября
Посольство Чехии опровергло слухи о выдаче турвиз россиянам
На днях в СМИ появилась информация о "выдаче гражданам России турвиз, оформленных как визы "по приглашению"
Посольство Чехии в РФ опровергло информацию о выдаче российским туристам виз с целью посещения по приглашению от граждан республики.
"Недавно в российских СМИ появилась информация о якобы выдаче гражданам России туристических виз, оформленных как визы "с целью посещения". В качестве причины указываются повышение дохода государства от туризма. Эта информация не отвечает действительности", - говорится в сообщении дипмиссии в телеграм-канале.
В визе вместо пометки Turistika ставят Návštěva или "Посещение", это имеет идентичную турвизе юридическую силу.
Оформляются только долгосрочные национальные визы типа D для целей работы, учебы, предпринимательства или воссоединения семьи.
Однако эта информация не соответствует действительности, - объяснили в АТОР.
«Важно понимать: указанные страны (Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия, Латвия, Литва) не вводили ограничений для россиян – обладателей действующих биометрических паспортов. Соответствующие запреты есть – но касаются они исключительно граждан, путешествующих по паспортам старого образца (с пятилетним сроком действия). И это давно не новость. Например, Латвия прекратила их признавать с 15 июля 2025 года, а Франция — с 14 апреля 2025 года.
Все ограничения в указанных семи странах ЕС действуют только на пятилетние загранпаспорта старого образца, о чем официально указано в разделе «Признанные проездные документы» на сайте Европейского совета», – сообщил вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян.
