Посольство Чехии опровергло слухи о выдаче турвиз россиянам

На днях в СМИ появилась информация о "выдаче гражданам России турвиз, оформленных как визы "по приглашению"

Посольство Чехии в РФ опровергло информацию о выдаче российским туристам виз с целью посещения по приглашению от граждан республики.

"Недавно в российских СМИ появилась информация о якобы выдаче гражданам России туристических виз, оформленных как визы "с целью посещения". В качестве причины указываются повышение дохода государства от туризма. Эта информация не отвечает действительности", - говорится в сообщении дипмиссии в телеграм-канале.



Как сообщает «Интерфакс», ранее в соцсетях появилась информация, что Чехия стала оформлять российским туристам разрешение на въезд через приглашение от гражданина страны.

В визе вместо пометки Turistika ставят Návštěva или "Посещение", это имеет идентичную турвизе юридическую силу.

Как отметили в посольстве, заявления российских граждан на выдачу туристических виз по-прежнему не принимаются к рассмотрению.



В 2020 году Чехия прекратила выдачу туристических виз россиянам. В феврале 2025 года власти страны продлили запрет на выдачу турвиз на неопределенный срок.

Оформляются только долгосрочные национальные визы типа D для целей работы, учебы, предпринимательства или воссоединения семьи.



Наромним, что вчера мы сообщали, что один из популярных Телеграм-каналов, сообщил о якобы новых ограничениях от Италии, которая будто бы ставит в визы россиянам пометки о запрете на въезд в семь стран ЕС – Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию, Латвию и Литву, включая даже транзит.

Однако эта информация не соответствует действительности, - объяснили в АТОР.

«Важно понимать: указанные страны (Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия, Латвия, Литва) не вводили ограничений для россиян – обладателей действующих биометрических паспортов. Соответствующие запреты есть – но касаются они исключительно граждан, путешествующих по паспортам старого образца (с пятилетним сроком действия). И это давно не новость. Например, Латвия прекратила их признавать с 15 июля 2025 года, а Франция — с 14 апреля 2025 года.

Все ограничения в указанных семи странах ЕС действуют только на пятилетние загранпаспорта старого образца, о чем официально указано в разделе «Признанные проездные документы» на сайте Европейского совета», – сообщил вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян.

/TOURBUS.RU