Эксперты ожидают снижения спроса на отдых в Краснодарском крае

Как сообщает АТОР, вчера от атаки беспилотников в Новороссийске погибли двое и пострадали 11 человек. Среди поврежденных зданий в том числе гостиница. В городе объявлена чрезвычайная ситуация. Еще двое пострадавших – в Туапсе. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Угрозу атаки беспилотников и безэкипажных катеров объявляли вчера практически по всему региону, в том числе, на крупнейших курортах: в Сочи, Геленджике, Анапе.

Аэропорты Кубани работали на протяжении дня с перебоями: Сочи и Геленджик закрывались дважды за сутки, воздушные трассы в Краснодар были недоступны для гражданских самолетов.

Доля значительных задержек рейсов ьыла вчера невелика – закрытия были непродолжительными.

В аэропорту Краснодара четыре из семи запланированных на день рейсов были отменены. Причина, в том числе, в ограничении работы аэропорта – он может обслуживать самолеты только в дневное время – прилететь после 19:00 туда не получится.

О вынужденной корректировке расписания рейсов на Юг предупредил и «Аэрофлот».

«Часть рейсов, направлявшихся в Сочи были возвращены в аэропорт вылета или направлены на запасные аэродромы, часть отменены или задержаны», – сообщили в компании.

В настоящий момент в Сочи, Геленджике, Анапе и Новороссийске тревога отменена. Но пляжи Сочи будут закрыты и сегодня, в четверг.

«Я прошу жителей и гостей курорта не терять бдительности и воздержаться от нахождения у береговой полосы сегодня и завтра в первой половине дня. На это время мы ограничим доступ к пляжам. Оперативные службы должны завершить ночной мониторинг и ещё раз тщательно проверить акваторию при дневном свете», - написал у себя в телеграм-канале мэр Сочи Андрей Прошунин.

По словам вице-президента АТОР, генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, из-за произошедших событий не исключено снижение спроса на туры на черноморское побережье.

«Думаю, через 3-5 дней можно ожидать снижения, в понедельник посмотрим как будет на самом деле», - сказал он.

По наблюдениям эксперта, продажи туров в Крым просели на 5-7% по сравнению с прошлой неделей после атаки беспилотников на поселок Форос.

/TOURBUS.RU