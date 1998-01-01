Новости

Форум «Интурмаркет. Байкал» открывается сегодня в Иркутске

Деловая программа выставкки-форума будет посвящена гастрономическому, промышленному, научно-популярному, сельскому, семейному и MICE-туризму, а также кадровым и правовым вопросам

Сегодня в Иркутске начинает работу Международная туристическая выставка-форум «Интурмаркет. Байкал». В течение трех дней участники со всей страны будут представлять свои проекты по развитию туризма, маршруты, сувениры и радовать гостей выставки викторинами с розыгрышем призов.

Отдельная экспозиция выставки продемонстрирует все возможности активного и познавательного отдыха в байкальском регионе.

Напомним, что посвященная внутреннему туризму выставка "Интурмаркет" с 2005 года ежегодно проходила в Москве. Начиная с 2024 года ее формат изменился – форум проходит несколько раз в год в разных регионах России.

Так, в этом году он прошел в марте в Нижнем Новгороде, в сентябре пройдет в Иркутске, а в декабре – в Санкт-Петербурге и будет посвящен зимнему туристическому сезону.

Приветствие гостям и участникам выставки направил руководитель Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. Он подчеркнул, что «Интурмаркет» уже 20 лет является площадкой с мировым именем, проект постоянно движется вперёд, его не зря называют «барометром отрасли».

Сегодня стоит задача активно развивать туризм в Сибири и на Дальнем Востоке, и для её реализации в прошлом году успешно стартовала Международная выставка-форум «Интурмаркет. Байкал» которая в этом году снова пройдёт в Иркутске.

В выставке подтвердили участие туроператоры из таких регионов, как Санкт-Петербург, Москва, Московская, Новосибирская, Нижегородская, Свердловская, Сахалинская, Ленинградская области, Алтайский, Хабаровский, Камчатский и Красноярский край, Республики Бурятия и Алтай, а также иностранные участники.

В дни выставки-форума, помимо выставочной экспозиции различных регионов и презентаций новых турпродуктов, будут организованы и деловые площадки.

Среди обсуждаемых тем — переосмысление задач въездного туризма, создание национальных туристических маршрутов, цифровые технологии для индустрии гостеприимства, развитие промышленного, гастрономического и научно-популярного туризма.

Запланированы рабочие встречи с руководством Министерства экономического развития России, Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО) и Комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Пройдут деловые мероприятия по сельскому, детскому, семейному и MICE туризму, правовым вопросам, кадрам, новым решениям для строительства и оснащения объектов размещения и многому другому. 26 и 27 сентября также пройдут обучающие семинары для гидов и экскурсоводов.

В завершение выставки пройдет открытая экскурсия-тренинг по центру Иркутска: «Чем сегодня живет регион?». Команда креативных местных гидов под руководством эксперта Евгения Зальберга проведут нетривиальную двухчасовую пешеходную экскурсию для всех желающих.

«Интурмаркет.Байкал» проводится при поддержке Правительства Иркутской области, агентства по туризму Иркутской области, центра «Мой бизнес», администрации Иркутска, Российского союза туриндустрии, Ассоциации туроператоров России и других туристических объединений.