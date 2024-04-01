|
24 сентября
Туризм: Происшествия
Попавшему в ДТП в Турции российскому туристу потребовалась операция/ Аэропорт Геленджика сегодня дважды приостанавливал работу, в Сочи эвакуировали пляжи/ Названа причина кибератаки на аэропорты Европы
Попавшему в ДТП в Турции российскому туристу потребовалась операция
Как отметил эксперт, компания-партнер страховщика уведомила родственников российского туриста о его состоянии и находится с ними в постоянном контакте.
Десять российских туристов из числа пострадавших в ДТП в Турции выписаны из больниц и отправились в отели, остальные пока остаются под наблюдением, сообщает в свою очередь Российский союз туриндустрии (РСТ). Всем была оказана необходимая помощь.
По данным Генконсульства РФ в Анталье, в аварию попали более 20 российских туристов.
Аэропорт Геленджика сегодня дважды приостанавливал работу, а в Сочи эвакуировали пляжи
Позднее сегодня днем стало известно, что в Сочи объявили эвакуацию с пляжей из-за угрозы атаки безэкипажных катеров.
По данным штаба, сейчас ситуация на территории курорта остается штатной. В случае возникновения реальной угрозы во всех районах будут активированы системы оповещения населения.
Власти призывают жителей и гостей города сохранять спокойствие в сложившейся ситуации.
Названа причина кибератаки на аэропорты Европы
Агентство Европейского союза по кибербезопасности (ENISA) объявило , что сбои в работе систем крупных европейских аэропортов в минувшие выходные были вызваны кибератакой, осуществлённой третьей стороной.
Серьёзные сбои произошли в аэропортах Брюсселя, Лондона и Берлина.
