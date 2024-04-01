Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
24 сентября
Туризм: Происшествия

Попавшему в ДТП в Турции российскому туристу потребовалась операция/ Аэропорт Геленджика сегодня дважды приостанавливал работу, в Сочи эвакуировали пляжи/ Названа причина кибератаки на аэропорты Европы


Picture background

 

Попавшему в ДТП в Турции российскому туристу потребовалась операция
Одному из российских туристов, попавших в ДТП в турецкой Аланье, потребовалась операция, сообщили в страховой компании "Согласие".
"Среди пострадавших в ДТП в Турции туристов был один россиянин, застрахованный у нас. Пострадавшего в тяжелом состоянии экстренно доставили в ближайшую больницу. Врачи диагностировали у него различные травмы внутренних органов. Сейчас он находится в операционной", - рассказал начальник управления медицинской экспертизы "Согласия" Артем Приказчиков.

Как отметил эксперт, компания-партнер страховщика уведомила родственников российского туриста о его состоянии и находится с ними в постоянном контакте.

 

Десять российских туристов из числа пострадавших в ДТП в Турции выписаны из больниц и отправились в отели, остальные пока остаются под наблюдением, сообщает в свою очередь  Российский союз туриндустрии (РСТ). Всем была оказана необходимая помощь.

Инцидент произошел утром 23 сентября на дороге между Антальей и Аланьей в районе муниципалитета Конаклы. Автобус с российскими туристами врезался в рейсовый автобус.

По данным Генконсульства РФ в Анталье, в аварию попали более 20 российских туристов.

 

Аэропорт Геленджика сегодня дважды приостанавливал работу, а в Сочи эвакуировали пляжи
Аэропорт Геленджика приостановил сегодня днем работу, это произошло второй раз за сутки, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - объяснил он.
Утром в среду аэропорт Геленджика уже приостанавливал работу примерно на два часа.

 

Позднее сегодня днем стало известно, что в Сочи объявили эвакуацию с пляжей из-за угрозы атаки безэкипажных катеров. 

По данным штаба, сейчас ситуация на территории курорта остается штатной. В случае возникновения реальной угрозы во всех районах будут активированы системы оповещения населения.

Власти призывают жителей и гостей города сохранять спокойствие в сложившейся ситуации.

 

Названа причина кибератаки на аэропорты Европы

Агентство Европейского союза по кибербезопасности (ENISA) объявило , что сбои в работе систем крупных европейских аэропортов в минувшие выходные были вызваны кибератакой, осуществлённой третьей стороной.
"Тип программы-вымогателя установлен. К расследованию привлечены правоохранительные органы", - цитирует газета Le Figaro заявление ENISA.

Согласно заявлению, кибератака была направлена на компанию Collins Aerospace, поставщика услуг, связанных с системой регистрации и посадки на рейс.

Серьёзные сбои произошли в аэропортах Брюсселя, Лондона и Берлина.
/TOURBUS.RU

 

Фото: ИИ 


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 