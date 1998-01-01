Cочинские пляжи будут работать в летнем режиме до 1 октября

В этом году в Сочи отдохнули уже около шести млн туристов

С 1 октября сочинские пляжи перейдут в формат зимних, сообщили сегодня в пресс-службе администрации.

"До 1 октября в Сочи на всех 180-ти морских пляжах официально продолжается купальный сезон. 113 пляжей муниципальные и общедоступные, остальные лечебные ведомственные. В связи с ситуацией в Анапе в этом сезоне многих волновало качество морской воды в Сочи.

Все исследования Роспотребнадзора - а их было уже порядка 5 тысяч - подтверждают: купаться на сочинских пляжах полностью безопасно", - сказал представитель пресс-службы.



Он отметил, что с 1 октября часть сочинских морских рекреационных территорий вдоль основных набережных начнут переход на работу в формате "зимний пляж".

"В этом году сочинские пляжи получили наибольшее в России количество сертификатов Минэкономразвития - 107 территорий прошли федеральную классификацию.

Но что еще важнее - 63 пляжа отмечены престижным международным символом чистоты и безопасности "Синий флаг", а еще 44 получили российские знаки качества "Зеленый" и "Желтый флаг". Это прямое доказательство чистоты моря, безопасности и высокого качества инфраструктуры", - добавил собеседник.





Власти Сочи отмечают стабильность уровня загрузки здравниц в сентябре, сообщили такжев пресс-службе администрации Сочи.

"Уровень бронирований в большинстве санаториев и пансионатов с лечением на период сентября-октября достигает 90% показателя. На территории курорта в 2025 году на прием гостей функционируют 57 санаториев и пансионатов с лечением общей емкостью 27 847 койко-мест. Также работают 10 гостиничных комплексов с медицинскими центрами", - сказал представитель пресс-службы.



Он отметил, что бархатный сезон не менее интересен для посещения объектов туристического показа на побережье и в горах. Туристам и местным жителям доступно 250 природных, культурных, исторических, культурно-познавательных, развлекательных достопримечательностей.

Практически все они предоставляют скидки многодетным семьям, людям с инвалидностью. Действуют преференции для пенсионеров, например, на канатные дороги в горном кластере.



По данным пресс-службы, самые популярные достопримечательности курорта в этом сезоне - парки "Ривьера", "Дендрарий" и "Южные культуры", Skypark, Солохаул-парк, Сочи Парк, курорт Роза Хутор, Курорт Красная Поляна, курорт "Газпром", Агурские водопады, Орлиные скалы, Вольерный комплекс "Лаура", ферма "Экзархо" и другие.



Ранее сообщалось, что 11 сентября 2025 года в Сочи встретили шестимиллионного туриста, на день раньше, чем в 2024 году.

С мая по сентябрь 2025 года в Сочи отдохнули 4,2 млн туристов, - сообщает «Интерфакс»

/TOURBUS.RU