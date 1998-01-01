|
24 сентября
Cочинские пляжи будут работать в летнем режиме до 1 октября
В этом году в Сочи отдохнули уже около шести млн туристов
С 1 октября сочинские пляжи перейдут в формат зимних, сообщили сегодня в пресс-службе администрации.
Все исследования Роспотребнадзора - а их было уже порядка 5 тысяч - подтверждают: купаться на сочинских пляжах полностью безопасно", - сказал представитель пресс-службы.
Но что еще важнее - 63 пляжа отмечены престижным международным символом чистоты и безопасности "Синий флаг", а еще 44 получили российские знаки качества "Зеленый" и "Желтый флаг". Это прямое доказательство чистоты моря, безопасности и высокого качества инфраструктуры", - добавил собеседник.
Власти Сочи отмечают стабильность уровня загрузки здравниц в сентябре, сообщили такжев пресс-службе администрации Сочи.
Практически все они предоставляют скидки многодетным семьям, людям с инвалидностью. Действуют преференции для пенсионеров, например, на канатные дороги в горном кластере.
С мая по сентябрь 2025 года в Сочи отдохнули 4,2 млн туристов, - сообщает «Интерфакс»
